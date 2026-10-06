"Системного подхода пока нет": глава Минцифры оценил цифровизацию регионов Казахстана

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 6 октября 2026 года на заседании правительства дал оценку ходу цифровой трансформации регионов Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в регионах внедряются решения Smart City – это инфраструктура для дронов, управление водой, городские сервисы и ИИ-диагностика заболеваний.

"Однако системного подхода пока нет. Решения развиваются разрозненно и не интегрированы между собой. Отдельно хотел бы отметить работу акимата Астаны. Столица активно внедряет решения AI-Native City и вошла в топ-15 городов мира в рамках инициативы WIPO City of Innovation. Алматы также переходит к этой модели. Наша задача – объединить решения на основе общих данных, вычислительных мощностей и ситуационных центров", – сказал Жаслан Мадиев.

По его словам, успешные практики должны внедряться системно по всей стране.

"Это позволит комплексно управлять транспортом, коммунальной инфраструктурой и безопасностью. Сегодня Smart City-решения охватывают 25% городского населения. В 2027 году планируем увеличить охват до 50%, в 2028 году – до 70%", – добавил Жаслан Мадиев.

О том, как трансформируется работа ЦОНов, читайте в материале.