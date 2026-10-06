ВОЛС запустят в Казахстане в октябре – Жаслан Мадиев

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 6 октября 2026 года на заседании правительства доложил о работе по развитию современной телеком-инфраструктуры, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что по ключевым инфраструктурным проектам уже активно ведутся работы.

"По Транскаспийской ВОЛС проложено 390 километров кабеля от берега Сумгаита (Азербайджан) до берега Актау. Запуск запланирован в текущем месяце. В более чем 20 городах установлено свыше 4 000 базовых станций 5G. Совместно с Beeline и Starlink Mobile запущена технология Direct-to-Cell", – сказал Жаслан Мадиев.

По его словам, она обеспечивает передачу сообщений, а также базовый уровень интернета в любой точке страны через связь со спутника на смартфон.

"Поддержка Android уже обеспечена, iOS находится в работе", – добавил министр.

ВОЛС – это волоконно-оптическая линия связи, система передачи данных, в которой информация передается с помощью светового луча по тонким стеклянным или пластиковым волокнам.

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