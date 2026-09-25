Цены на мясо в Казахстане резко сбавили темпы роста: в чем причина дезинфляции

Весь 2026 год ценники на мясо держали покупателей в постоянном напряжении: в отдельные месяцы годовой рост цен на некоторые виды мяса приближался к 30%. Наконец, в сентябре ситуация начала меняться – цены по-прежнему растут, но уже далеко не так, как раньше, сообщает Zakon.kz.

Ценовой разгон закончился

Если поднять данные Бюро национальной статистики АСПиР РК с начала 2026 года, то станет видно, что в январе годовой рост цен составлял:

на говядину с костями – 28,7%;

на бескостную говядину – 30,9%;

на конину – 17,7%;

на баранину – 29,1%;

на мясной фарш – 27%.

К концу июля темпы уже заметно изменились. Годовой рост цены на говядину с костями составлял 15,6%, на бескостную говядину – 14%, на конину – 14%, на баранину – 27,7%, на фарш – 15,3%.

В августе снижение продолжилось: соответственно, 12,2%, 10,1%, 11,8%, 24,3% и 12,9%.

Сегодня рост за 12 месяцев составил уже 8,8% по говядине с костями, 7% – по бескостной говядине, 9,6% – по конине и 11% – по фаршу.

Как видим, общая динамика роста стремится к однозначной цифре. Особенно сильно изменилась ситуация с бескостной говядиной: если в январе ее годовое подорожание составляло 30,9%, то к сентябрю показатель снизился до 7%. Исключением остается баранина – за год она подорожала на 21,7%.

Фото: Zakon.kz

Сколько сейчас стоит мясо

Средние цены в стране на 23 сентября составили:

говядина с костями – 3 810 тенге за кг;

бескостная говядина – 5 021 тенге;

конина – 4 319 тенге;

баранина – 4 530 тенге;

мясной фарш – 4 338 тенге;

куры (филе) – 1 740 тенге;

куриное мясо (окорочка, голени и т.д.) – 1 766 тенге за кг.

Как видим, за счет летнего снижения цен мясо отыграло прежний рост цен и с января прибавило не так много;

средняя цена говядины с костями выросла на 191 тенге, или 5,3%;

бескостная говядина подорожала на 149 тенге, или 3,1%;

конина выросла в цене на 245 тенге, или 6%;

фарш – на 153 тенге, или на 3,7%;

цена на куриное филе выросла на 57 тенге, или 3,4%;

окорочка, голени и крылышки – на 91 тенге, или 5,4%.

И снова всю картину портят цены на баранину. Ее средняя стоимость за январь – сентябрь выросла на 690 тенге, или 18%.

Где мясо стоит дороже всего

Самая высокая цена говядины с костями фиксируется сегодня в Алматы – 4 168 тенге за кг. В Кокшетау этот вид мяса стоит в среднем 3 476 тенге.

Бескостная говядина дороже всего в Шымкенте – 5 299 тенге за кг. Минимальная средняя цена отмечена в Кызылорде – 4 533 тенге.

Конина дороже всего в Петропавловске – 4 732 тенге за кг. В Уральске средняя цена составляла 3 996 тенге.

По баранине максимальная цена пришлась на Астану – 5 441 тенге за кг, минимальная – на Уральск, где она составляет 4 107 тенге.

Самый заметный разброс среди перечисленных видов мяса наблюдается по фаршу. В Астане его средняя цена – 5 042 тенге за кг, а в Семее – 3 402 тенге. Разница – 1 640 тенге на килограмме.

Что с остальными продуктами?

В целом цены на социально значимые продукты (СЗПТ) в Казахстане к 23 сентября изменились незначительно. За неделю продовольственная корзина подорожала на 0,1%, с начала года – на 1,5%, а за год – на 2%.

При этом внутри корзины движение было разнонаправленным. За неделю сильнее всего выросли цены на помидоры – сразу на 22,5%. Яйца подорожали на 3,4%, гречка – на 3,2%.

Одновременно некоторые овощи заметно подешевели. Лук снизился в цене на 20,7%, морковь – на 13,6%, картофель – на 13,4%, капуста – на 10,1%, яблоки – на 5,3%.

В результате общая стоимость социально значимой продовольственной корзины за год увеличилась лишь на 2%.

Продуктовая дезинфляция как часть большого тренда

Замедление роста цен на СЗПТ происходит на фоне общего ослабления инфляционного давления. К сентябрю годовая инфляция в Казахстане снизилась с 10,3 до 9,8%, а продовольственная – с 10,2 до 9,5%.

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов связывает замедление общей инфляции с несколькими факторами.

"Укрепление тенге, поддерживаемое как проводимой денежно-кредитной политикой, так и благоприятными ценами на нефть, оказывает значительный дезинфляционный эффект через снижение стоимости импорта". Тимур Сулейменов

Также, по словам председателя НБРК, за счет замедления темпов роста цен на нерегулируемые услуги до 8,9% упала сервисная инфляция.

Еще одним положительным сигналом является снижение инфляционных ожиданий населения. В июле ожидания на год заметно снизились с 13,4 до 12,1%.

Наконец, главная причина – рост экономики, обусловленный положительной динамикой ненефтяного сектора (без учета горнодобывающей промышленности рост ВВП оценивается на уровне 5,4%). Это в свою очередь разгоняет спрос населения и бурную динамику торговли.

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