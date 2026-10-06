Доллар и рубль подешевели на торгах 6 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 453,65 тенге, снизившись на 1,71 тенге.
Курс российского рубля понизился до 5,26 тенге (-0,12).
Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,6-453,9 тенге, евро – по 507,1-511,8 тенге, рубли – по 5,10-5,23.
Мировые цены на нефть на биржах растут 6 октября.
Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) стоимость нефти марки Brent, повысившись на 0,45 доллара, составила 100,77 доллара за баррель.
На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) баррель нефти марки Light подорожал на 0,33 доллара – до 89,76 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара 454,98 тенге, евро – 509,53 тенге, рубля – 5,37 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 6 октября, можно здесь.