#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
454.98
509.53
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
454.98
509.53
5.37
Финансы

Доллар и рубль подешевели на торгах 6 октября

Российский рубль, российские рубли, рубль, рубли, валюта России, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 15:44 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 6 октября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 453,65 тенге, снизившись на 1,71 тенге.

Курс российского рубля понизился до 5,26 тенге (-0,12).

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,6-453,9 тенге, евро – по 507,1-511,8 тенге, рубли – по 5,10-5,23.

Мировые цены на нефть на биржах растут 6 октября.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) стоимость нефти марки Brent, повысившись на 0,45 доллара, составила 100,77 доллара за баррель.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) баррель нефти марки Light подорожал на 0,33 доллара – до 89,76 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара 454,98 тенге, евро – 509,53 тенге, рубля – 5,37 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 6 октября, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
15:41, 06 августа 2026
Доллар еще подешевел на торгах 6 августа
Рубль, рубли, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс рубля, курс рубля к тенге, рубль к тенге, доллар и рубль, доллары и рубли, рубль и тенге, рубли и тенге, разная валюта, разные валюты
15:42, 30 октября 2025
Доллар слегка подорожал, а рубль подешевел на торгах 30 октября
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:41, 06 мая 2026
Доллар снова подешевел на торгах 6 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Женская сборная Казахстана WU-19 разгромно проиграла Румынии в квалификации ЕВРО
15:54, Сегодня
Женская сборная Казахстана WU-19 крупно проиграла Румынии в квалификации ЕВРО-2027
Мовсар Евлоев
15:46, Сегодня
"Как его не уволили из UFC": легенда Джонсон высказался о Евлоеве перед боем с Волкановски
Дастан Сатпаев выходит на поле
15:30, Сегодня
Chels Zone оценил выступление Дастана Сатпаева за "Бёрнли"
&quot;Вне нашего контроля&quot;: Джордж Расселл оценил свои шансы на титул после схода в Бахрейне
15:04, Сегодня
"Вне нашего контроля": Джордж Расселл оценил свои шансы на титул после схода в Бахрейне
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: