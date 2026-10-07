Казахстанцы накопили денег в банках на два республиканских бюджета

Банковские вклады стали одним из крупнейших денежных ресурсов страны – их размер превысил 50 триллионов тенге. Кому принадлежат эти средства и в какой валюте они хранятся, в материале Zakon.kz.

Два бюджета на счетах

По данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), на 1 сентября 2026 года объем депозитов резидентов страны в депозитных организациях составил 50,16 трлн тенге.

Масштаб этой суммы хорошо виден в сравнении с государственными средствами. Так, Министерство финансов прогнозирует поступления в республиканский бюджет в 2026 году на уровне 23,1 трлн тенге. Таким образом, денег на банковских депозитах скопилось в 2,17 раза больше.

Отметим, что сравнение здесь, конечно, условное, и речь идет о разных по экономическому смыслу показателях: депозиты показывают объем средств на определенную дату, а бюджетные поступления – денежный поток за год.

При этом только одни вклады физических лиц достигли 28,54 трлн тенге – это на 5,44 трлн больше всех прогнозируемых поступлений в республиканский бюджет за год.

Еще одно сравнение: накопления населения в банках эквивалентны примерно 17,9% ВВП Казахстана за 2025 год. По уточненным сводкам Бюро национальной статистики АСПиР РК, объем экономики страны тогда составил 159,61 трлн тенге.

Народная копилка обогнала корпоративную

За полтора с лишним года структура депозитов заметно изменилась. На начало 2025 года в банках находилось 41,29 трлн тенге. Из них населению принадлежало 22,59 трлн, юридическим лицам – 18,70 трлн тенге. К сентябрю 2026 года общий объем вырос на 21,5%, до 50,16 трлн тенге.

Но вклады населения за это время увеличились на 26,3%, до 28,54 трлн тенге. Средства юридических лиц росли значительно медленнее – на 15,6%, до 21,62 трлн тенге.

В результате доля физических лиц во всех депозитах поднялась примерно с 54,7% до 56,9%.

Особенно заметен разрыв в 2026 году. С начала января вклады населения выросли примерно на 2,37 трлн тенге, или на 9,1%. Депозиты компаний, напротив, уменьшились примерно на 215 млрд тенге.

Весь чистый прирост депозитной базы с начала года обеспечили физические лица.

Бизнес забрал почти триллион за месяц

За август 2026 года объем средств юридических лиц уменьшился с 22,50 до 21,62 трлн тенге. Разница составляет около 882 млрд тенге. АРРФР оценивает месячное снижение в 3,9%.

У населения движение было противоположным: вклады выросли с 28,40 до 28,54 трлн тенге, то есть примерно на 138 млрд.

В итоге общий депозитный портфель за август сократился примерно на 744 млрд тенге – с 50,90 до 50,16 трлн.

Еще заметнее август изменил валютную структуру депозитов. На начало сентября в тенге хранилось 40,96 трлн тенге, в иностранной валюте – эквивалент 9,20 трлн. За месяц объем тенговых депозитов сократился на 0,5%, валютных – сразу на 5,6%. Доля валютных вкладов во всей депозитной базе снизилась с 19,1% до 18,3%.

Характерно, что у физических лиц валютные депозиты практически не изменились и даже прибавили 0,1%, достигнув 4,41 трлн тенге. А вот валютные вклады юридических лиц сократились сразу на 10,4%, до 4,79 трлн тенге. АРРФР связывает это в том числе с переоценкой валютных средств на фоне укрепления тенге к доллару на 2,4%.

Ставки падают, но вкладчики не расходятся

Одновременно начала меняться доходность тенговых вкладов.

Средневзвешенная ставка по срочным депозитам физических лиц составляла:

13,2% в декабре 2024 года,

14,3% – к августу 2025 года,

14,7% – к декабрю 2025 года.

На этом уровне ставка сохранялась до августа 2026 года, после чего снизилась до 14,6%.

При этом объем вкладов населения продолжал увеличиваться: с начала 2026 года казахстанцы добавили на банковские счета более 2,3 трлн тенге.

Ранее мы рассказали, что в 2026 году казахстанцы стали заметно больше сберегать: в I квартале норма сбережений домохозяйств достигла рекордных 11,7% доходов, а в августе о наличии накоплений сообщили 28,4% опрошенных. Главным способом хранения денег остаются банковские депозиты, которые выбрали 74,8% имеющих сбережения, причем все большую долю занимают срочные и сберегательные вклады в тенге.