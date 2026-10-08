Богатые казахстанцы хранят больше половины денег в валюте: почему так происходит

Чем больше сумма на банковском счете казахстанца, тем выше доля валютных сбережений. У владельцев крупнейших депозитов она превышает 56%, хотя в целом страна продолжает дедолларизацию. Что происходит со сбережениями населения, – в материале Zakon.kz.

Чем больше вклад, тем больше валюты

Размер банковского вклада напрямую связан с тем, какую его часть казахстанцы предпочитают держать в иностранной валюте. Это следует из свежего Отчета о финансовой стабильности Национального банка Казахстана.

Самая низкая долларизация наблюдается у небольших депозитов. По данным регулятора, на счетах до 1 млн тенге в 2025 году на иностранную валюту приходилось около 7% средств. В категории от 1 млн до 10 млн тенге – 11%, от 10 млн до 50 млн – 15,1%.

На вкладах от 50 млн до 500 млн тенге иностранная валюта занимает 36,1%, а на счетах свыше 500 млн тенге – 56,1%.

Иными словами, владельцы самых крупных депозитов хранят в валюте более половины средств, тогда как у небольших вкладчиков ее доля остается однозначной.

При этом речь не идет о том, что состоятельные вкладчики начали активнее уходить из тенге. Динамика последних лет показывает обратное.

Хроника дедолларизации

На счетах свыше 500 млн тенге доля валюты сократилась с 74,8% в 2021 году до 56,1% в 2025-м. В группе от 50 млн до 500 млн тенге показатель за тот же период снизился с 50,9% до 36,1%.

"В 2025 году наблюдалось снижение уровня долларизации практически во всех анализируемых группах вкладов. Наибольшее снижение продемонстрировали крупные по размеру группы вкладов: от 50 млн до 500 млн тенге и по вкладам свыше 500 млн тенге. Однако, несмотря на снижение, доля валютных счетов в этих группах остается высокой". Нацбанк РК

Таким образом, именно крупные вкладчики за последние годы заметно увеличили долю тенге в своих сбережениях, но различия между группами по-прежнему остаются очень большими.

Отметим, что нынешняя структура вкладов сильно отличается от ситуации десятилетней давности.

Самый высокий уровень долларизации был зафиксирован в 2015 году. В декабре доля валютных депозитов достигала 69%.

Период совпал с резким ухудшением внешней конъюнктуры, падением цен на нефть и сильным ослаблением тенге.

После этого доля валютных депозитов стала постепенно снижаться. По итогам 2025 года общий уровень долларизации депозитов банков составил 21,1% – НБРК называет это историческим минимумом.

Доля валютных вкладов физических лиц за год сократилась с 20% до 18%, тогда как у юридических лиц сохранилась на уровне 25%.

"Дедолларизации способствовали такие факторы, как укрепление национальной валюты, сопровождающееся снижением ожиданий по ослаблению национальной валюты и ростом доверия к тенговым инструментам, повышение привлекательности сбережений в национальной валюте в условиях ужесточения денежно-кредитной политики, а также сохраняющийся низкий уровень доходности по валютным депозитам". Нацбанк РК

Фото: Zakon.kz

Нефть, рубль и ожидания курса

Долларизация вкладов зависит не только от текущего курса доллара. Статистика с 2014 года хорошо показывает, как на поведение вкладчиков накладывались сразу несколько факторов: падение мировых цен на нефть, резкие изменения курса рубля к тенге и ожидания дальнейшего движения USD/KZT.

Особенно хорошо эта зависимость видна в 2014-2015 годах. Падение нефтяных цен и сильное давление на валюты стран региона сопровождались быстрым ростом доли валютных вкладов.

Однако дальше картина постепенно менялась. После 2016 года доля валютных депозитов начала устойчиво сокращаться. Новые внешние потрясения вызывали всплески валютных ожиданий, но уже не возвращали население к прежней структуре сбережений.

Также на настроения вкладчиков влияют периоды значительного ослабления рубля к тенге. Для Казахстана это важно потому, что курс российской валюты влияет на торговлю, импортные цены и общие ожидания на валютном рынке.

При этом регулятор обращает внимание еще на одну особенность последних лет: сильных периодов волатильности фундаментальных факторов, которые прежде резко подталкивали население к валюте, стало меньше. На этом фоне продолжилось снижение долларизации и укрепление доверия к сбережениям в тенге.

Почему крупные деньги ведут себя иначе

Общая дедолларизация не устранила огромную разницу между владельцами небольших и очень крупных депозитов.

Для вкладчика с суммой до 1 млн тенге иностранная валюта занимает лишь небольшую часть сбережений. При капитале свыше 500 млн тенге структура совершенно другая: иностранная валюта сохраняет долю более 56%.

Национальный банк объясняет это в том числе стремлением крупных вкладчиков диверсифицировать риски. Чем больше капитал, тем больше возможностей распределить его между разными валютами и снизить зависимость от движения одного курса.

При этом данные отчета показывают важную деталь: высокая доля валюты у крупных вкладчиков не означает, что они в последние годы уходили из тенге. Напротив, именно в самых состоятельных группах долларизация снижалась особенно заметно – просто исходный "долларовый" уровень у них был значительно выше.

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