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Финансы

Казахстанцам предложили оставлять неприкосновенный минимум денег при аресте счетов

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 14:23 Фото: Zakon.kz
Депутат Курултая Аманжол Мухаметов 7 октября 2026 года в депутатском запросе предложил ввести защищенный платежный минимум, которым казахстанцы смогут пользоваться даже при ограничении банковских счетов из-за долгов, передает корреспондент Zakon.kz.

Свой депутатский запрос он адресовал председателю Национального банка РК Тимуру Сулейменову.

Аманжол Мухаметов считает, что ограничения, накладываемые на банковские счета граждан, сегодня являются одной из наиболее актуальных проблем. Он также напомнил, что по данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, объем проблемных кредитов с просрочкой более 90 дней достиг 1,8 трлн тенге, а по данным Министерства юстиции, в рамках исполнительного производства арест наложен на банковские счета более 1,5 млн человек.

"Безусловно, гражданин должен возвращать взятый долг. Но если учесть, что сегодня большинство платежей совершается в цифровом формате, как после ограничения счета должен жить человек? Как ему оплачивать проезд, связь, воду, электроэнергию и отопление? Как покупать продукты питания и лекарства? Как можно требовать от человека бежать, связав ему руки и ноги? Человек, который не может получить заработанные им деньги, теряет мотивацию к труду. Погашать долг может только гражданин, имеющий стабильный доход. Это очевидная истина, не требующая доказательств", – заявил депутат.

По его словам, законом "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" предусмотрено, что на счете должника должно сохраняться не менее 50% дохода, а также минимальная сумма, необходимая для жизни.

"Однако это требование остается лишь на бумаге. На практике при ограничении счета человек также лишается возможности пользоваться деньгами, которые должны оставаться в его распоряжении. Поэтому соответствующие требования законодательства должны быть четко закреплены и в договорах банков и микрофинансовых организаций", – продолжил Аманжол Мухаметов.

В связи с этим он предлагает закрепить в кредитных договорах сохранение за должником минимальной суммы, необходимой для жизни, автоматизировать этот механизм в банковских системах и обеспечить доступ к этим средствам даже при ограничении счета.

Ранее депутат Курултая Дидарбек Дильдабек в своем депутатском запросе предложил ввести дополнительное биометрическое подтверждение переводов свыше 50 тыс. тенге для казахстанцев от 14 до 22 лет.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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