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Общество

Будут ли банковским должникам оставлять прожиточный минимум на счетах – комментарий Нацбанка

ЧСИ, ЧСИ РК, частный судебный исполнитель, частные судебные исполнители, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 11:29 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Национального банка Данияр Вагапов ответил на депутатский запрос касательно предложения оставлять банковским должникам прожиточный минимум на счетах, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что действующим законодательством не предусмотрена возможность по сохранению на банковском счете должника суммы прожиточного минимума при исполнении инкассовых распоряжений судебных исполнителей.

"Банк обязан исполнить инкассовое распоряжение судебного исполнителя в сумме, указанной в нем, за счет остатка денег на банковском счете и (или) за счет поступлений. Кроме того, на практике могут возникать ситуации, когда судебные исполнители накладывают арест сразу на все банковские счета должника во всех банках на полную сумму долга, из-за чего блокируются средства, кратно превышающие фактическую задолженность. Учитывая изложенное, считаем, что поднимаемые вопросы требуют комплексной проработки и рассмотрения в рамках действий судебных исполнителей", – говорится в ответе представителя Нацбанка.

Он отметил, что для урегулирования текущей ситуации на законодательном уровне требуется:

  • закрепить порядок исполнения инкассовых распоряжений судебных исполнителей с учетом сохранения на банковском счете должника необходимой суммы прожиточного минимума;
  • упорядочить арест счетов, закрепив в законе об исполнительном производстве порядок наложения ареста при наличии в банке нескольких счетов должника и обеспечении банком исполнения суммы ареста на одном из них, наделить банки правом возвращать постановления о наложении ареста судебных исполнителей с других счетов.
"Национальный банк направил соответствующие предложения в адрес Министерства юстиции РК и готов проработать необходимые поправки с заинтересованными государственными органами", – заверил Вагапов.

О том, как изменят правила взыскания долгов в Казахстане с 21 октября 2026 года, читайте в материале.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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