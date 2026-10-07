Переводы свыше 50 тыс. тенге для молодежи депутат предложил подтверждать биометрией

Депутат Курултая Дидарбек Дильдабек 7 октября 2026 года в своем депутатском запросе предложил ввести дополнительное биометрическое подтверждение переводов свыше 50 тыс. тенге для казахстанцев от 14 до 22 лет, передает корреспондент Zakon.kz.

Свой депутатский запрос он адресовал Генеральному прокурору, министру внутренних дел, министру науки и высшего образования, министру просвещения и Агентству по финансовому мониторингу (АФМ).

"Согласно данным правовой статистики Генеральной прокуратуры РК, в 2025 году в стране зарегистрировано 8 280 наркопреступлений, к уголовной ответственности привлечены 4 684 человека, осуждены 67 несовершеннолетних. За девять месяцев 2026 года зарегистрировано 7 464 наркопреступления, к уголовной ответственности привлечены 3 282 человека, осуждены 59 несовершеннолетних. Таким образом, за девять месяцев этого года число осужденных несовершеннолетних достигло 88% от показателя за весь прошлый год. Эти данные свидетельствуют о необходимости усиления профилактической работы и защиты детей и подростков от вовлечения в незаконный оборот наркотиков", – озвучил он.

По словам депутата, еще одним актуальным направлением вовлечения молодежи в противоправную деятельность является дропперство.

"Согласно данным правовой статистики, к началу июня 2026 года из 214 человек, проходивших в качестве подозреваемых по завершенным производством делам, связанным с дропперством, 159 – граждане в возрасте от 18 до 29 лет. Из них 140 человек на момент совершения правонарушения были безработными. Это свидетельствует о необходимости проводить профилактику таких преступлений одновременно с мерами по трудоустройству и социальной поддержке молодежи. Согласно информации АФМ от 8 июля 2026 года, с начала года пресечена деятельность 33 дропперских групп, занимавшихся отмыванием преступных доходов. Через их банковские счета было проведено незаконных финансовых операций на сумму свыше 112 млрд тенге", – сказал Дидарбек Дильдабек.

Он также заявил, что особую обеспокоенность вызывает вовлечение учащихся в начале учебного года в открытие банковских счетов и передачу их другим лицам за денежное вознаграждение. Молодые люди, рассчитывая на легкий заработок и отдавая свой счет "в аренду", зачастую не осознают риск его использования для незаконного оборота денежных средств и меру собственной ответственности.

"Имеются недостатки и в профилактической работе в учебных заведениях. Разъяснительная работа со студентами первого курса, взаимодействие правоохранительных органов с сотрудниками, ответственными за воспитательную работу, и психологами не поставлены на системную основу. Необходимо обновить способы подачи информации, чтобы она была понятна молодежи. В условиях, когда наркотики распространяются через мессенджеры и QR-коды, ограничивать профилактику закрашиванием граффити недостаточно", – заявил он.

Фракция партии Әділет предложила проводить профилактическую работу со студентами первых курсов, ввести дополнительное биометрическое подтверждение переводов свыше 50 тыс. тенге для граждан от 14 до 22 лет, усилить обмен информацией между банками, правоохранительными органами и учебными заведениями, оказывать адресную помощь социально уязвимой молодежи и усилить межведомственную координацию.

Он считает, что предоставление молодежи возможности получать законный доход и своевременная социальная поддержка являются важными условиями защиты молодых людей от вовлечения в преступную среду.

Ранее депутат Курултая Арман Ақылбай в своем депзапросе предложил учитывать потребности пожилых людей при строительстве домов.