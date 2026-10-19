Сколько казахстанцев зарабатывают больше 350 тысяч тенге и можно ли считать их обеспеченными

Средняя зарплата в Казахстане приближается к полумиллиону тенге, однако заработки граждан сильно различаются. Кто получает больше остальных, как распределяются доходы населения и где проходит граница обеспеченности, выяснял Zakon.kz.

Фокусы средней зарплаты

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, во II квартале 2026 года среднемесячный заработок в Казахстане составил 486 388 тенге, а медианный – 348 415 тенге, на 138 тысяч тенге меньше.

Разница объясняется особенностями расчета. Медиана делит всех получателей зарплаты на две равные группы: половина зарабатывает меньше указанной суммы, половина – больше. А средняя зарплата рассчитывается путем деления общей суммы начисленных заработков на число работников. Поэтому высокие доходы сравнительно небольшой группы сильно повышают средний показатель, даже если большинство получает значительно меньше него.

Получается, что интересующая нас отметка в 350 тысяч тенге находится практически на уровне медианной зарплаты.

Другое, полное обследование БНС (проводится раз в год только в апреле) позволяет подробнее рассмотреть распределение заработков. Оно охватило 3 млн 378,6 тыс. сотрудников предприятий и организаций, полностью отработавших месяц. Из них 58,4%, или около 1,97 млн человек, получали свыше 300 тысяч тенге.

Для сравнения: годом ранее доля таких работников составляла 53,7%. Одновременно сократилась численность двух менее оплачиваемых групп. Доля сотрудников с зарплатами от 100 тысяч до 300 тысяч тенге уменьшилась с 43 до 39,3%, а получающих до 100 тысяч – с 3,3 до 2,3%.

Начальнику – миллион, охраннику – в пять раз меньше

Если же посмотреть данные по профессиям и должностям, то мы увидим интересные факты.

Средняя зарплата руководителей всех организаций достигла 1 млн 101 тысячи тенге. Инженерам начисляли 702 тысячи, инженерам по охране труда – 645 тысяч, инженерам-технологам – 617 тысяч тенге.

В здравоохранении разброс заработков между профессиями достигает почти двух раз. Врачи получают в среднем 491,4 тысячи тенге, а медицинские сестры – 264,6 тысячи. Между ними расположились фармацевты с зарплатой 347,7 тысячи и фельдшеры с 313,6 тысячи тенге.

Бухгалтерам в среднем начисляют 398,6 тысячи тенге, водителям автомобилей – 328,1 тысячи. Значительно ниже заработки поваров – 192,6 тысячи и охранников – 174,2 тысячи тенге.

Таким образом, средние зарплаты руководителей, инженеров, врачей, фармацевтов и бухгалтеров превышают отметку в 350 тысяч тенге. Представители нескольких других массовых профессий остаются значительно ниже этого уровня.

Есть важная оговорка: все перечисленные суммы начислены до удержания налогов и пенсионных взносов. Фактически на руки работники получают меньше. Кроме того, средняя зарплата по профессии не означает одинакового заработка у всех ее представителей.

Кому достаются 40% всех доходов

Но различия между зарплатами отдельных профессий – лишь часть общей картины. Не менее показательно, как распределяются доходы между наиболее и наименее обеспеченными жителями страны.

Согласно еще одной выборке БНС, в 2025 году на долю 20% населения с самыми высокими доходами приходилось 39,4% их общего объема. А наименее обеспеченная пятая часть получала только 9,42%.

Если расширить сравнение, разница выглядит еще заметнее. На 40% наиболее обеспеченных казахстанцев приходится 61,38% всех доходов, тогда как на 40% наименее обеспеченных – лишь 22,26%.

Впрочем, за последние два десятилетия распределение несколько изменилось в пользу нижних доходных групп. В 2006 году наиболее обеспеченная пятая часть населения получала 40,68% доходов, а наименее обеспеченная – 8,44%. Тогда разрыв составлял 4,82 раза против нынешних 4,18.

При этом в последние годы пропорции меняются незначительно. Например, в 2024 году верхние 20% получали 39,82% совокупных доходов, в 2025 году – 39,4%.

Сколько стоит жизнь казахстанской семьи

Еще один способ оценить материальное положение населения – посмотреть, сколько денег семьи тратят на повседневные потребности.

По данным о потребительских расходах домашних хозяйств, за год среднее домохозяйство Казахстана израсходовало на товары и услуги 3 млн 863,8 тыс. тенге. В пересчете на месяц это почти 322 тысячи тенге.

Но общереспубликанский показатель скрывает заметные региональные различия. Например, в Алматы средняя семья тратила на потребление около 368,3 тысячи тенге в месяц, в Астане – 356,1 тысячи, в Шымкенте – 280,2 тысячи.

Таким образом, расходы алматинского домохозяйства превышали среднереспубликанские примерно на 46,4 тысячи тенге ежемесячно. Разница с Шымкентом достигала 88,2 тысячи тенге, или более миллиона за год.

Откуда взялись 350 тысяч тенге?

13 октября 2026 года Министерство труда и социальной защиты населения разъяснило, как определяется уровень благополучия домохозяйств в Цифровой карте семьи.

Один из признаков наиболее обеспеченной категории А – ежемесячный доход от семи прожиточных минимумов, или свыше 350 тысяч тенге, на каждого члена семьи. Здесь принципиальное значение имеет не зарплата одного человека, а среднедушевой доход всего домохозяйства.

Например, для семьи из двух человек соответствующий ориентир превышает 700 тысяч тенге в месяц, из трех – 1,05 млн тенге, а из четырех – 1,4 млн тенге.

Однако даже достижение таких сумм само по себе не означает, что семья будет признана обеспеченной. Среди признаков высокого благополучия Минтруда называет наличие нескольких объектов недвижимости, собственного бизнеса, дорогостоящих автомобилей и других активов.

В результате одна и та же сумма в 350 тысяч тенге не делает человека богатым. Государственная оценка обеспеченности зависит от того, сколько средств приходится на каждого члена семьи и какими активами располагает домохозяйство.