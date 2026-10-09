Сколько стоят квартиры в городах Казахстана – обзор рынка

Новое жилье в Казахстане продолжает дорожать, хотя в сентябре рост цен практически остановился. При этом разница между городами огромна: одну квартиру в Астане можно обменять на две в провинции. Почему "первичка" не дешевеет – в материале Zakon.kz.

Астана держит лидерство по дороговизне

Средняя стоимость квадратного метра нового жилья в Казахстане в сентябре 2026 года, по расчетам БНС АСПИР РК, составила 626 252 тенге. Но стороннему покупателю ориентироваться на эту цифру при покупке квартиры сложно: цены в разных городах отличаются более чем вдвое.

Самый дорогой квадрат сейчас в Астане – 745 887 тенге. Алматы совсем рядом – 739 762 тенге. Разница между двумя крупнейшими рынками составляет всего около 6 тыс. тенге за квадрат.

Дальше цены заметно ниже. В Атырау квадрат нового жилья стоит в среднем 553 394 тенге, в Шымкенте – 544 641 тенге, в Усть-Каменогорске – 526 138 тенге, в Павлодаре – 508 146 тенге.

Для понимания масштаба: условная квартира площадью 50 кв. метров в Астане обойдется примерно в 37,3 млн тенге, в Алматы – в 37 млн, в Шымкенте – в 27,2 млн тенге.

Где квадрат стоит меньше 400 тысяч

Самое доступное новое жилье среди областных центров и крупых городов оказалось в Уральске – 339 202 тенге за квадратный метр. В Актобе средняя цена составляет 356 454 тенге, в Кокшетау – 376 143 тенге, в Кызылорде – 392 323 тенге.

Таким образом, квартира площадью 50 кв. метров в Уральске по средней цене стоит около 17 млн тенге. Это более чем вдвое дешевле аналогичной квартиры в Астане.

Чуть выше 400 тыс. тенге за квадрат стоят новостройки Караганды – 401 945 тенге, Петропавловска – 413 147 тенге, Туркестана – 421 478 тенге и Тараза – 422 537 тенге.

Туркестан рванул почти на 20%

Но высокая цена не всегда означает самый быстрый рост. В среднем по Казахстану новое жилье за год подорожало на 10,9%. Лидером оказался Туркестан, где квадрат за год прибавил 19,4%.

В Алматы рост составил 16,5%, в Актобе – 13,5%, в Кокшетау – 11,8%, в Астане – 10,1%.

Есть города, где рост был почти незаметным. В Жезказгане новое жилье подорожало за год лишь на 1%, в Кызылорде – на 1,2%, в Талдыкоргане – на 2,2%, в Петропавловске – на 2,5%.

Фото: Zakon.kz

В сентябре рынок притормозил

Если смотреть не на год, а только на последний месяц, картина становится еще интереснее. В среднем по стране новое жилье в сентябре подорожало всего на 0,1%.

В Алматы цена квадратного метра вообще не изменилась. Такая же ситуация сложилась в Актобе, Жезказгане, Кокшетау, Конаеве, Костанае, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Петропавловске, Семее и Талдыкоргане. В Астане первичка даже немного подешевела – на 0,2%.

Заметнее остальных цены росли в Туркестане – на 2,3% за месяц, Караганде – на 1,9%, Таразе – на 1,5% и Атырау – на 1,3%.

Получается довольно необычная ситуация: годовые показатели остаются высокими, но прямо сейчас значительная часть рынка фактически остановилась.

Почему квартиры не падают в цене

Эксперт по строительству Диляра Сейтнурова считает, что нынешнюю устойчивость цен объясняет прежде всего себестоимость строительства.

"Рост цены на первичке держится на себестоимости, а не на спросе. Материалы дорожают, НДС 16% на новое строительство ложится в смету и дойдет до ценников только в 2027 и 2028 годах, когда достроятся нынешние проекты. Рассрочка от застройщика давно платная, стоимость денег зашита в цену квадрата. Так что продавать ниже себестоимости застройщик не станет. Поэтому ценник стоит на месте, даже если очередь в отделе продаж поредела". Диляра Сейтнурова

Именно этим можно объяснить одну из особенностей нынешнего рынка: замедление роста пока не превращается в заметное снижение цен.

При этом на длинном отрезке рост выглядит еще существеннее. По сравнению с декабрем 2020 года новое жилье в Казахстане подорожало в среднем на 77,3%. В нескольких городах цены почти удвоились. В Актобе рост составил 97,5%, в Астане – 95%, в Павлодаре – 87,5%, в Костанае – 81,1%.

Алматы за этот период прибавил 78,2%, Актау – 77,1%, Уральск – 69,4%. На другом полюсе – Жезказган, где рост с конца 2020 года составил всего 8,3%, и Конаев – 20,7%.

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