Любой чек смогут проверить: как в Казахстане контролируют продажи

Вице-министр финансов РК Асет Турысов 9 октября 2026 года рассказал о Цифровой карте госфинансов, которая позволяет отслеживать продажи, анализировать фискальные чеки и выявлять налоговые риски, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказал о Цифровой карте госфинансов, на которой отображается информация обо всех налогоплательщиках – индивидуальных предпринимателях и юридических лицах.



"Также мы оцифровали и отобразили на карте кассовые машины и выбиваемые чеки. Это позволяет точно отслеживать, как проходят продажи. Можно проверить любой чек. Собрав всю информацию по налогоплательщикам и контрольно-кассовым машинам, мы отобразили доходную и расходную части бюджета в разрезе регионов с агрегацией до уровня республики. В целом понятная визуализация данных на карте позволяет своевременно реагировать на аномалии, для чего был реализован слой по отображению на карте фискальных рисков, рассчитанных в SDF, с возможностью создания по ним поручений, а также проводить мониторинг налоговой дисциплины налогоплательщиков, вошедших в зону риска", – озвучил Асет Турысов.

По его словам, данные фискальных чеков используются для товарной аналитики как на уровне отдельных торговых точек, так и регионов и страны в целом.



"При проведении товарной аналитики выявилась проблема формирования "плохого" чека. Таких чеков у нас, к сожалению, довольно много, и это говорит о низкой культуре ведения учета. Чтобы повысить достоверность данных, мы вместе с Министерством торговли и интеграции ведем проект по внедрению государственной базы данных Национального каталога товаров", – сказал он.

Ранее вице-министр финансов Асет Турысов рассказал, в каких случаях имущество казахстанцев может вызвать вопросы у налоговых органов и как уже сегодня сопоставляются данные о доходах граждан.

