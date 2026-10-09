Квартира и несколько авто без подтвержденных доходов: чем заинтересуется налоговая в Казахстане

Вице-министр финансов Асет Турысов 9 октября 2026 года рассказал, в каких случаях имущество казахстанцев может вызвать вопросы у налоговых органов и как уже сегодня сопоставляются данные о доходах граждан, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, будут ли регулярно сопоставлять доходы и расходы казахстанских семей, запрашивать подтверждение источников средств и когда этот механизм заработает на практике.

"На самом деле Smart Data Finance внедрен уже как два года. Там эти цифровые профили на каждое физлицо, юрлицо уже существуют. Мы этот этап проходили, отправляли уведомления по автомобилям, по недвижимости. Если возникали какие-то вопросы, тоже в соответствии с законодательством проводили какие-то необходимые работы. Думаю, за это переживать не стоит. Года полтора работаем с этим. Если возникают какие-то вопросы, есть свои налоговые циклы, время подачи налоговой отчетности, годовые циклы. Поэтому это работает в соответствие с методикой и Налоговым кодексом – в каждом цикле перепроверяется информация. И, соответственно, ведется работы с каждым бизнесом и физическим лицом", – ответил Асет Турысов.

Представители СМИ уточнили, проводится ли уже сейчас регулярное сопоставление доходов и расходов казахстанцев и что грозит гражданам, если они не смогут объяснить выявленное расхождение.

"Здесь есть явные вещи, которые сразу видно. Например, если у тебя есть дом, квартира, 5-6 автомобилей, ты их купил за последние 2-3 года, но у тебя нет никаких источников доходов, нет зарплаты, конечно, соответствующие вопросы будут. В соответствие с Налоговым кодексом есть порядок, он не сегодня появился, он существовал и ранее. Налоговые органы могли запросить те или данные у физлица или у юрлица. Я так думаю, порядок не меняется. Вместе с этим за счет этой big data мы будем уходить в проактив и подсказывать сразу гражданам, какие данные есть, чтобы не перезаполнять те или иные лишние декларации, либо откуда сформировалась та сумма налога, по которой сейчас тебе отправили уведомление", – озвучил Асет Турысов.

Он также отметил, что законодательством предусмотрены конкретные меры в случаях, когда гражданин не может подтвердить источник своих доходов. При этом вице-министр уточнил, что подробнее о применяемых мерах могут рассказать представители Комитета государственных доходов МФ РК.

Ранее вице-министр финансов Асет Турысов рассказал, как цифровизация помогает предотвращать необоснованные расходы еще на этапе формирования бюджета.