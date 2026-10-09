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Общество

Как ИИ выявляет налоговые риски до проверок в Казахстане

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 17:38 Фото: pixabay
Вице-министр финансов РК Асет Турысов 9 октября 2026 года на брифинге в СЦК рассказал, как искусственный интеллект помогает выявлять налоговые риски еще до проведения проверок и какие возможности появятся у предпринимателей, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказал, что система Smart Data Finance стала своего рода "мозгом" государственных финансов, куда поступают данные из внешних и внутренних источников по всем налогоплательщикам и участникам внешнеэкономической деятельности.

"На сегодняшний день система объединяет сведения из 80 источников данных. Система также работает по нормам нового Налогового кодекса: сформировано досье по 20,4 млн физических лиц, 1,9 млн индивидуальных предпринимателей и 584 тыс. юридических лиц. На основе этих данных налоги исчисляются автоматически и ведется камеральный контроль, по итогам которого начислено 322 млрд тенге налогов. В целом, внедрение системы позволяет оптимизировать налоговые процессы и исключить бумажную волокиту", – заявил Асет Турысов.

По его словам, в рамках развития SDF планируется расширение предзаполнения деклараций, совершенствование камерального контроля, прогнозирование доходов, расходов бюджета и системы управления рисками с применением ИИ.

"На сегодня ИИ применяется до проведения проверок. Так сформировано 672 дополнительных риска сверх камерального контроля. При этом наша задача – не увеличивать количество проверок, а сделать контроль точнее и адреснее. Часть этих рисков будет отражаться непосредственно в eGov Business и Едином личном кабинете предпринимателя. Это позволит бизнесу заранее видеть потенциальные вопросы государства, понимать причины риска и устранять нарушения еще до возникновения проверочных мероприятий. Таким образом, ИИ одновременно повышает эффективность контроля, снижает человеческий фактор и делает отношения государства и бизнеса более прозрачными", – продолжил он.

Ранее вице-министр финансов Асет Турысов рассказал, в каких случаях имущество казахстанцев может вызвать вопросы у налоговых органов и как уже сегодня сопоставляются данные о доходах граждан.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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