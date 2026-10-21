Камеры на трассах, пунктах пропуска и АЗС: как в Казахстане выявляют контрабанду

Министр финансов Мади Такиев на брифинге в Курултае 21 октября 2026 года рассказал, как часто налоговые органы сталкиваются с фактами контрабанды, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минфина отметил, что в Казахстане уровень теневой экономики на сегодня составляет 14,5%. И с каждым годом, по его словам, данный показатель снижается.

Также он рассказал, как часто выявляются факты, когда пишут, что везут один товар, как правило, дешевый, а на самом деле везут более дорогостоящие товары. Это, как пояснил министр, делается для ухода от налогов.

"Это называется контрабанда. С ней мы боремся. Первое – что касается транзита. Мы в прошлом году запустили цифровой Шелковый путь. Например, с точки въезда из Китая в Россию мы его сопровождаем в течение пути. То есть когда он заходит, мы знаем, что это за автомобиль, какой груз везет. У нас есть электронные пломбы – мы его видим. Второе – все камеры на автомобильных пунктах пропуска, трассах, камеры на АЗС подключены к нам в базу, и мы видим через пломбу, а также через камеры сопровождаем до границы выезда. Да, были факты, когда, не доезжая до границы, разгружали и уходили, но благодаря таким мерам таких фактов сейчас нет", – пояснил Мади Такиев.

12 октября 2026 года сообщалось, что трое жителей Астаны организовали незаконную схему ввоза грузовиков FAW из Китая. Главная транспортная прокуратура сообщила, что техника фактически соответствовала экологическому классу "Евро-2", но при таможенном оформлении ее представили как соответствующую "Евро-5". Для этого использовали документы с недостоверными сведениями.