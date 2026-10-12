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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 октября

Доллар, доллары и тенге, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют, обмен валюты , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 11:09 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 12 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 453,93 тенге, евро – 508,72 тенге, рубля – 5,35 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 448 тенге, продажи – 455 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 501 тенге, продажи – 511 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,35 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 452 тенге, продажи – 454 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 506,6 тенге, продажи – 510,9 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,25 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 451,8 тенге, продажи – 454,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 506,6 тенге, продажи – 511,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,18 тенге, продажи – 5,24 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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