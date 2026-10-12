Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 453,93 тенге, евро – 508,72 тенге, рубля – 5,35 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 448 тенге, продажи – 455 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 501 тенге, продажи – 511 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,35 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 452 тенге, продажи – 454 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 506,6 тенге, продажи – 510,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,25 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 451,8 тенге, продажи – 454,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 506,6 тенге, продажи – 511,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,18 тенге, продажи – 5,24 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.