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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 октября

Доллар, доллары и тенге, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют, обмен валюты , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 11:17 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 14 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,45 тенге, евро – 501,59 тенге, рубля – 5,36 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 446 тенге, продажи – 453 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 499 тенге, продажи – 509 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,35 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 450,4 тенге, продажи – 452,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 502 тенге, продажи – 506,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,16 тенге, продажи – 5,27 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 450 тенге, продажи – 452,4 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 502,8 тенге, продажи – 507,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,18 тенге, продажи – 5,25 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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