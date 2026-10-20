Казахстанская нефть взлетела до 131 доллара за баррель: что происходит с ценами

Экспортная смесь CPC Blend, добываемая в Казахстане, вновь оказалась в числе самых дорогих сортов мира, приблизившись к рекордным значениям последних лет. Почему котировки стремительно растут и насколько устойчив нынешний подъем, разбирался Zakon.kz.

Нефтяные цены вновь сорвались с тормозов

20 октября мировые нефтяные котировки продолжили рост. По данным Reuters, фьючерсы на эталонную марку Brent подорожали до 110,10 доллара за баррель – максимального уровня с 20 мая 2026 года.

Причем нынешний подъем начался не вчера. За неделю Brent прибавила 4,04%, за месяц – 5,86%, а за три месяца ее стоимость увеличилась на 26,19%. Годовой прирост оказался еще внушительнее и составил 80,6%.

Только за последние несколько торговых сессий котировки поднялись примерно со 105 до 110 долларов. После непродолжительной коррекции покупатели вновь вернули их к пятимесячному максимуму.

Американская WTI тоже дорожает. Ноябрьские фьючерсы 20 октября оценивались в 103,91 доллара, декабрьские – в 98,93 доллара.

Казахстанский баррель вне конкуренции

Еще заметнее выглядит подорожание CPC Blend. По данным Cbonds, 20 октября 2026 года баррель казахстанской экспортной смеси оценивался в 130,99 доллара. Это на 21,44 доллара, или 19,6%, больше стоимости Brent на ту же дату.

Для сравнения:

индийская нефтяная корзина стоит 112,91 доллара,

бразильская Lula – 112,29 доллара,

оманская DME Oman – 110,70 доллара,

нигерийская Brass River – 110,52 доллара,

саудовская Arab Light – 100,27 доллара,

американская WTI – 98,54 доллара.

Здесь важно уточнение: сравниваемые котировки рассчитываются на разных условиях поставки, поэтому разницу нельзя полностью считать премией казахстанских экспортеров.

А вот историческая динамика не нуждается в оговорках. На пятилетнем сроке цена CPC Blend сегодня находится вблизи рекордных отметок. Сопоставимый взлет наблюдался в мае 2026 года, когда был достигнут ценовой пик.

Затем последовал затяжной спад, продолжавшийся до середины лета. Однако с августа рынок развернулся, а в сентябре подорожание ускорилось. В результате к 19 октября казахстанский сорт практически отыграл все летние потери.

При этом абсолютный исторический максимум пока остается недосягаемым – в марте 2022 года CPC Blend поднималась примерно до 140 долларов за баррель. До этой отметки нынешней цене не хватает около 9 долларов.

В чем ценность CPC Blend?

Кстати, нынешний подъем совпал с юбилеем казахстанского экспортного сорта. 13 октября 2026 года исполнилось 25 лет с момента первой танкерной отгрузки через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума.

CPC Blend представляет собой смесь углеводородов, поступающих преимущественно с крупнейших месторождений Казахстана: Тенгиза, Кашагана и Карачаганака. По трубопроводной системе КТК она доставляется к Черному морю, откуда танкеры перевозят ее зарубежным покупателям.

Главное достоинство казахстанского сорта заключается в его физических характеристиках. Плотность CPC Blend составляет около 45,3 градуса по шкале API, что позволяет отнести ее к легким сортам. Для сравнения: у Brent этот показатель равен примерно 37,5 градуса.

Содержание серы в казахстанской смеси составляет около 0,56%. Это несколько выше, чем у Brent, однако легкость CPC Blend позволяет получать при переработке значительный выход бензиновых компонентов, нафты и других востребованных нефтепродуктов.

Такие характеристики особенно ценятся предприятиями, ориентированными на выпуск моторного топлива и нефтехимической продукции (подробнее – в нашем материале "Казахстанская нефть стала одной из самых дорогих в мире").

Все дороги ведут на Ближний Восток

Экономист Эльдар Шамсутдинов связывает нынешнее подорожание с противоречивой ситуацией на мировом рынке: поставки с Ближнего Востока постепенно восстанавливаются, однако новые нападения на энергетические объекты и танкеры усиливают опасения покупателей.

"Рынок балансирует между усилением геополитических рисков и восстановлением поставок нефти с Ближнего Востока. Среди последних инцидентов: крушение саудовского вертолета вблизи границы с Йеменом, атаки хуситов на ключевой экспортный терминал Янбу и сообщения о поражении двух танкеров в Персидском заливе". Эльдар Шамсутдинов

Сообщения о новых нападениях подтверждают сохраняющуюся напряженность. По данным Reuters, за две недели поступила информация как минимум о 18 атаках на суда. Такую оценку приводит компания Kpler, отслеживающая морские перевозки.

В аналитической записке нидерландской финансовой группы ING говорится:

"Цены на нефть остаются стабильно высокими. Это говорит о том, что рынок закладывает в цену значительную премию за риск, учитывая волатильность ситуации". ING

Российский фактор: санкции и добыча

Дополнительную неопределенность создали противоречивые заявления Вашингтона относительно российских энергоносителей. На этот фактор также обращает внимание Эльдар Шамсутдинов.

16 октября президент США Дональд Трамп издал указ об отмене ряда ограничений, включая санкции и пошлины, связанные с закупками российской продукции. Однако на следующий день он уточнил, что окончательное решение еще не принято. Госсекретарь Марко Рубио также заявил о необходимости дополнительного изучения вопроса.

Между тем российская добыча остается существенно ниже прошлогодних показателей. Согласно анализу Международного энергетического агентства, в сентябре она увеличилась на 65 тыс. баррелей в сутки, достигнув 8,43 млн баррелей. Но это на 870 тыс. баррелей меньше, чем год назад.

Смягчение американских ограничений потенциально способно увеличить доступные мировому рынку объемы российских энергоносителей. Однако пока перспектива дополнительных поставок не оказывает заметного сдерживающего влияния на котировки.

Главный аналитик KCM Trade (международная компания, предоставляющая услуги торговли на финансовых рынках) Тим Уотерер объясняет:

"Хотя перспектива дополнительных поставок российского дизельного топлива теоретически дает некоторое облегчение, трейдеры, похоже, гораздо больше сосредоточены на сохраняющемся риске дальнейшего повреждения энергетической инфраструктуры в регионе Персидского залива". Тим Уотерер

Одним словом, дальнейшее движение котировок во многом будет зависеть от безопасности поставок с Ближнего Востока, но не из России.

Еще один фактор ближайших дней связан с американскими запасами. Согласно предварительному опросу Reuters, участники рынка ожидают сокращения запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Если официальная статистика подтвердит эти оценки, котировки могут получить дополнительную поддержку.

Для Казахстана нынешняя ценовая ситуация открывает возможность увеличения экспортной выручки и поступлений в Национальный фонд. Однако окончательный финансовый результат будет зависеть не только от мировых цен, но и от объемов отгрузки, контрактных условий и стоимости транспортировки.

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