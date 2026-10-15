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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 октября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 11:15 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 15 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 450,62 тенге, евро – 504,2 тенге, рубля – 5,36 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 450 тенге, продажи – 457 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 502 тенге, продажи – 512 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,22 тенге, продажи – 5,42 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 452,6 тенге, продажи – 454,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 504,9 тенге, продажи – 510,4 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,22 тенге, продажи – 5,33 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 453,2 тенге, продажи – 455,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 504,9 тенге, продажи – 510,9 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,23 тенге, продажи – 5,29 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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