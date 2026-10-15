Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 450,62 тенге, евро – 504,2 тенге, рубля – 5,36 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 450 тенге, продажи – 457 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 502 тенге, продажи – 512 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,22 тенге, продажи – 5,42 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 452,6 тенге, продажи – 454,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 504,9 тенге, продажи – 510,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,22 тенге, продажи – 5,33 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 453,2 тенге, продажи – 455,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 504,9 тенге, продажи – 510,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,23 тенге, продажи – 5,29 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.