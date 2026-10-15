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Финансы

Доллар подорожал еще на 3 тенге на торгах 15 октября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 15:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 15 октября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 454,14 тенге, поднявшись на 2,93 тенге.

Курс российского рубля подрос до 5,42 тенге (+0,06).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,81 тенге (+0,45).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 453,4-455,4 тенге, евро – по 505-509,8 тенге, рубли – по 5,21-5,33.

Мировые цены на нефть на биржах снижаются 15 октября.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) стоимость нефти марки Brent, снизившись на 1,6 доллара, составила 104,46 доллара за баррель.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) баррель нефти марки Light подешевел на 1 доллар – до 94,09 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара 450,62 тенге, евро – 504,2 тенге, рубля – 5,36 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 15 октября, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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