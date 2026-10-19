Где казахстанец заработает больше на 1 миллион тенге: депозит или государственные облигации

Все больше жителей нашей страны задумываются о вложениях в ценные бумаги. Но как много можно на них заработать, насколько это безопасно и могут ли государственные облигации оказаться выгоднее привычного банковского депозита, выяснял Zakon.kz.

Как семь процентов превращаются в пятнадцать

На первый взгляд, сравнение явно не в пользу государственных облигаций. Например, типичный тенговый депозит предлагает 15% годовых в эффективном выражении, а по одной из облигаций Минфина РК купонная ставка составляет всего 7,22%.

Однако финансист Айдын Сабырбеков предупреждает: сравнивать эти два вида процента напрямую не получится.

"У облигации есть купон (процентный доход, который государство выплачивает владельцу ценной бумаги – по сути, аналог процентов по банковскому вклад), цена и срок до погашения, и сравнивать ее ставку со ставкой по вкладу напрямую нельзя". Айдын Сабырбеков

Поэтому берем два реальных инструмента и считаем по одной методике

Допустим, речь пойдет о государственных ценных бумагах (ГЦБ) с биржевым обозначением MUM180_0009. Их выпустило Министерство финансов, номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 тенге, а дата погашения – 10 декабря 2028 года.

По данным Казахстанской фондовой биржи KASE, 19 октября цена предложения составляла 86,5527% номинала, или около 865,5 тенге. Почему же бумагу стоимостью 1 000 тенге продают дешевле?

"Дело в том, что депозиты мы открываем по фиксированной ставке, а облигации на бирже покупаются с дисконтом – то есть дешевле их номинала. За счет этой скидки итоговая выгода инвестора оказывается значительно выше заявленной купонной ставки". Айдын Сабырбеков

В нашем случае государство продолжает ежегодно выплачивать владельцу облигации 7,22% от номинала, или 72,2 тенге. А в декабре 2028 года должно вернуть всю номинальную стоимость – 1 000 тенге.

Таким образом, доход инвестора складывается из двух частей: регулярных купонных выплат и разницы между ценой покупки и суммой погашения.

Но есть тонкость. Помимо рыночной стоимости покупатель должен заплатить продавцу накопленный купонный доход, который причитается тому за время владения бумагой после последней выплаты. На 19 октября он составлял примерно 62 тенге.

Поэтому фактическая расчетная стоимость покупки одной облигации достигает 927,5 тенге, без брокерских комиссий.

"С учетом всех будущих выплат доходность к погашению составляет приблизительно 14,95% годовых в эффективном выражении. Это практически соответствует доходности банковского депозита". Айдын Сабырбеков

Миллион на кону: считаем прибыль

Предположим, у казахстанца есть один миллион тенге, который он хочет сохранить и приумножить.

Начнем с депозита, который на 12 месяцев обеспечивает годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ) 15%, а на 13 месяцев – 16,3% (ГЭСВ показывает доходность с учетом капитализации, когда начисленные проценты присоединяются к основной сумме и тоже начинают приносить доход. – Прим. ред.).

При вложении одного миллиона тенге на 12 месяцев под 15% ГЭСВ вкладчик получит примерно 150 тысяч тенге прибыли. Итоговая сумма составит 1,15 млн тенге. Вариант на 13 месяцев с ГЭСВ 16,3% принесет за весь срок около 178 тысяч тенге, поскольку деньги будут работать на месяц дольше.

А что с государственными облигациями?

При расчетной цене 927,5 тенге за бумагу на миллион можно приобрести около 1 078 облигаций выпуска MUM180_0009. Их совокупный номинал составит 1 млн 78 тысяч тенге.

Каждый год, 10 декабря, владелец будет получать купонные выплаты примерно на 77,8 тысячи тенге. Впереди три такие выплаты – в 2026, 2027 и 2028 годах. При погашении государство также вернет номинальную стоимость бумаг.

Всего к декабрю 2028 года инвестору поступит около 1,31 млн тенге. Прибыль относительно первоначального миллиона составит приблизительно 312 тысяч тенге без учета комиссий и возможных налоговых последствий.

Но сравнивать эту прибыль со 150 тысячами тенге по годовому депозиту было бы неправильно. Облигации будут приносить доход более двух лет, а вклад закончится через 12 месяцев.

Чтобы провести корректное сравнение, нужно рассчитать результат к одной дате – 10 декабря 2028 года. Причем учесть не только продление депозита, но и возможность повторно вложить купоны по облигациям.

И здесь появляется обстоятельство, которое способно изменить выбор.

Нацбанк может снизить ставки

В начале 2026 года базовая ставка Национального банка составляла 18%, а к сентябрю снизилась до 16,25%. Очередное решение регулятора ожидается 23 октября.

Финансовый консультант Турар Абди обращает внимание именно на эту особенность.

"Если официальная инфляция в Казахстане продолжит снижаться, базовая ставка пойдет вниз, а за ней поползут вниз и ставки по депозитам. Если через год ваш текущий депозит закончится, банк предложит вам продлить его по новым – возможно, сниженным – ставкам". Турар Абди

А вот с облигациями все по-другому. В отличие от нового депозита, ранее приобретенная облигация с фиксированным купоном продолжит приносить предусмотренные условиями выпуска выплаты. Снижение рыночных ставок не меняет ее номинал и размер купона.

Три возможных сценария

Первый сценарий. Если вкладчик депозита в течение первого года получает 15%, а затем сохраняет такую же эффективную доходность до декабря 2028 года, его миллион вырастет примерно до 1,35 млн тенге. При этом владелец облигаций, который будет реинвестировать купоны под те же 15% годовых, получит к погашению около 1,35 млн тенге. Результаты практически одинаковые.

Второй сценарий. Если после первого года доходность новых депозитов снизится до 12%, итоговая сумма на вкладе составит около 1,31 млн тенге. По облигациям государство продолжит выплачивать прежний купон независимо от изменения рыночных ставок. Однако полученные проценты инвестор сможет повторно вложить только на новых условиях. Если сначала реинвестировать купоны под 15%, а после первого года под 12%, итоговая сумма составит около 1,34 млн тенге. Разница в пользу облигаций – приблизительно 34 тысячи тенге.

Третий сценарий. Если же ставка для новых вложений снизится до 10%, преимущество облигаций в таком расчете увеличится примерно до 57 тысяч тенге.

Это не прогноз доходности, а расчетные сценарии при заданных условиях. Реальные ставки через год неизвестны. Кроме того, инвестору не гарантирована возможность реинвестировать купонные выплаты под прежний высокий процент.

Захотели вернуть деньги? Не все так просто

Доходность – только половина вопроса. Не менее важно, насколько легко инвестор сможет вернуть свои деньги, если они неожиданно понадобятся.

В этом отношении банковский депозит заметно удобнее. Например, вклад, который позволяет пополнять счет и частично снимать средства с сохранением начисленных процентов при соблюдении условий банка, открыть и обслуживать можно через мобильное приложение.

С государственными облигациями ситуация сложнее. Если инвестор решит вернуть деньги до даты погашения, ему придется продавать бумаги на бирже, – напоминает инвестор Константин Лустов.

"Облигацию до срока погашения можно только продать. А для этого нужно, чтобы на рынке нашелся встречный покупатель, готовый заплатить нужную цену. Если покупателя нет, сделка не состоится". Константин Лустов

Причем цена продажи может оказаться как выше, так и ниже первоначальной стоимости.

Допустим, после покупки облигаций рыночные процентные ставки выросли. Новые бумаги начнут предлагать большую доходность, а старые с меньшим купоном могут подешеветь.

В результате при досрочной продаже инвестор рискует получить меньше денег, чем вложил, даже с учетом ранее выплаченных купонов.

В рассматриваемом выпуске есть и проблема активности торгов. Согласно данным KASE, 16 октября было заключено всего две сделки на 49 облигаций, а к середине дня 19 октября – одна сделка на одну бумагу.

Это не означает, что купить или продать крупный пакет невозможно. Но выставленная на бирже цена предложения сама по себе не гарантирует, что по ней удастся приобрести все 1 078 облигаций из нашего примера.

Кроме того, для покупки потребуется брокерский счет. Комиссии брокера, возможные расходы на обслуживание и налоговые последствия сделок необходимо учитывать отдельно. Они способны уменьшить фактический результат.

Так кому же доверить миллион?

Деньги на банковском депозите защищены Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД). Согласно правилам фонда, максимальная гарантия по обычным тенговым вкладам составляет 10 млн тенге, а по сберегательным – 20 млн тенге.

Государственные облигации такой гарантии не имеют. Это прямое долговое обязательство Минфина, которое отвечает за выплату купонов и погашение номинала.

Из расчетов Айдына Сабырбекова следует, что при нынешней доходности победителя между рассматриваемыми инструментами нет.

Примерно 15% годовых можно получить и по депозиту, и по облигациям Минфина, если учитывать все условия.

Однако одинаковые проценты не означают одинаковых возможностей. Депозит больше подходит тем, кто не уверен, когда понадобятся деньги. Он проще в оформлении, позволяет пользоваться средствами в пределах условий договора и защищен системой гарантирования. Но после завершения срока вклада доходность придется определять заново.

Государственные облигации интереснее для тех, кто готов вложить деньги на несколько лет и не продавать бумаги до погашения. Они позволяют закрепить будущие купонные выплаты и сумму возврата номинала, а при снижении рыночных ставок могут оказаться выгоднее новых депозитов.

Но главный расчет необходимо делать исходя не из красивого процента в рекламе или биржевом терминале, а из конкретной суммы, срока вложения, условий досрочного возврата и всех расходов на сделку.

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