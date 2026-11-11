Цены на нефть резко обвалились: что это значит для Казахстана

Мировые цены на нефть стремительно снижаются на фоне ожиданий ослабления конфликта вокруг Ирана. Насколько изменились котировки основных сортов и как общая тенденция затронула казахстанский CPC Blend - в материале Zakon.kz.

Скачок вверх не спас от общего падения

10 ноября Brent опускалась ниже 90 долларов за баррель впервые с августа 2026 года, а утром 11 ноября вернулась к отметке 92,27 доллара. Однако дневное восстановление пока невелико по сравнению с потерями предыдущих недель.

По представленным данным Investing, за неделю Brent подешевела на 2,45%, за месяц – на 11,86%, за полгода – на 11,43%. При этом относительно прошлогоднего уровня нефть остается дороже на 41,65%.

Эти показатели описывают разные этапы движения рынка. Последний месяц принес заметное снижение, но оно еще не вернуло цены к уровням годичной давности, когда нефть стоила около 65 долларов за баррель.

Пятилетний график также показывает, что нынешние 92 доллара значительно выше цен 2023-2025 годов.

Американский эталон WTI также восстанавливался. В более позднем срезе Oilprice 11 ноября его цена составляла 86,63 доллара при росте на 0,69%, а Brent – 92,50 доллара, прибавляя 1,10%. Разрыв между двумя эталонами достигал 5,87 доллара за баррель.

Рынок ждет возвращения поставок

Экономист Андрей Чеботарев связывает резкое движение котировок с заявлением Дональда Трампа о планах воздержаться от новых ударов по Ирану. Ожидания деэскалации уменьшают опасения перебоев с поставками нефти из региона.

Политический фон дополняет восстановление предложения. В ноябрьском обзоре Управление энергетической информации США (EIA) отмечает, что в октябре экспорт с Ближнего Востока увеличился после возобновления работы саудовского трубопровода East-West. Дополнительные объемы поступали благодаря перевозкам через Ормузский пролив с перевалкой нефти у побережья Омана.

По оценке ведомства, вынужденное сокращение добычи на Ближнем Востоке уменьшилось примерно до 2,5 млн баррелей в сутки в октябре. На пике в мае этот показатель составлял 10,9 млн баррелей в сутки.

Вместе с тем сохраняются транспортные риски. EIA указывает на атаки на танкеры на Ближнем Востоке и в Черном море, которые нарушают перевозки, сокращают доступность судов и повышают ставки фрахта. Поэтому ожидание политического соглашения еще не означает немедленной нормализации стоимости и сроков доставки.

Дешевеют все сорта нефти

Снижение затронуло и физическую нефть, поставляемую экспортерами. По последним опубликованным оценкам Oilprice, картина такая:

иракская Basrah Heavy потеряла 11,57%, до 45,64 доллара за баррель;

ангольская Cabinda подешевела на 8,95%, до 72,56 доллара;

нигерийская Brass River – на 7,09%, до 93,41 доллара;

у саудовской Arab Light снижение составило 3,03%, до 82,55 доллара.

Такой разброс показывает, что изменения цен существенно различаются между сортами. При этом котировки физических поставок публикуются с задержкой: для перечисленных позиций Oilprice указывает одни сутки.

Казахстанский баррель остается выше 100 долларов

Цена казахстанской экспортной смеси CPC Blend на 10 ноября составляла 109,83 доллара за баррель, согласно Cbonds. Последнее опубликованное изменение в Oilprice – снижение на 6,18 доллара, или 5,33%. Предыдущее значение, соответственно, составляло 116,01 доллара.

Октябрьский максимум CPC Blend достигал 134,44 доллара. От этой отметки смесь потеряла уже 24,61 доллара за баррель, или 18,3%. Средняя цена октября составляла 127,23 доллара – нынешняя котировка ниже нее на 13,7%.

График CPC Blend показывает две волны подорожания в 2026 году. После резкого весеннего роста последовало снижение в июне-июле. В сентябре началось восстановление, которое вывело октябрьские цены близко к весенним вершинам. Ноябрьский спад прервал этот подъем, но последняя котировка остается заметно выше начала года и летних минимумов.

Для сравнения, азербайджанская Azeri Light стоит 124,83 доллара после снижения на 4,72%. В денежном выражении она потеряла столько же, сколько CPC Blend, – 6,18 доллара за баррель.

Доходы зависят не только от цены

Что касается бюджета РК, то снижение стоимости экспортного сырья не критично, но неприятно, считает Руслан Султанов.

"Для Казахстана это означает сохранение менее благоприятного ценового фона нефтяного экспорта по сравнению с предыдущим месяцем". Руслан Султанов

Добавим, что одновременно с колебаниями цен на результат влияют возможности отгрузки. По официальным данным Каспийского трубопроводного консорциума, с начала года по 25 сентября его морской терминал отгрузил около 50 млн тонн нефти – на 4 млн тонн меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Количество загруженных танкеров сократилось с 453 до 397. Это показатели всего потока КТК, включающего казахстанскую и российскую нефть.

Консорциум объясняет снижение последствиями инцидента на выносном причальном устройстве в 2025 году, уменьшением поставок Тенгизшевройла в первом квартале, большей продолжительностью тревог в районе Новороссийска и неблагоприятной погодой.

Тем не менее базовый прогноз, использованный при формировании бюджета Казахстана на 2026-2028 годы, исходил из мировой цены нефти 60 долларов за баррель. Brent на отметке 92,27 доллара остается примерно на 54% выше этого ориентира.

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