Казахстанская нефть стала одной из самых дорогих в мире

CPC Blend – основной экспортный сорт легкой нефти Казахстана – резко оторвался от привычной цены, обогнал по стоимости нефть марки Brent и приближается к историческому максимуму. Что происходит с ресурсом и почему за него готовы платить все больше, разбирался Zakon.kz.

Хорошая премия для нашей нефти

Цена отечественной нефти CPC Blend, поставляемой по КТК, сегодня перешла за отметку 124 доллара за баррель, прибавив только за день 0,57 доллара. Днем ранее сорт подорожал сразу на 11,72 доллара – до 123,48 доллара, – следует из данных агрегатора Оilprice.

На этом фоне Brent (главная эталонная марка нефти, цена которой определяет стоимость примерно двух третей всех мировых продаж) – ведет повела себя иначе. 17 сентября ее цена опустилась до 104,74 доллара за баррель, потеряв за день 1,09 доллара.

Получается необычная для нефтяного рынка картина: CPC Blend начала получать самостоятельную премию к мировому ориентиру порядка 18-19 долларов за баррель.

До исторического максимума CPC Blend, достигнутого в марте 2022 года на уровне около 140 долларов, остается примерно 16 долларов.

Таким образом, наша нефть вошла в тройку самых дорогих сортов в мире.

DME Oman (Оман) – 129,36 доллара за баррель;

– 129,36 доллара за баррель; CPC Blend (Казахстан) – 124,05 доллара;

– 124,05 доллара; Murban (ОАЭ) – 124,00 доллара;

– 124,00 доллара; Brass River (Нигерия) – 121,42 доллара;

– 121,42 доллара; Arab Light (Саудовская Аравия) – 110,55 доллара;

– 110,55 доллара; Lula (Бразилия) – 108,64 доллара;

– 108,64 доллара; Brent (эталонный сорт Северного моря, добываемый в основном на месторождениях Великобритании и Норвегии) – 105,83 доллара.

Исторически казахстанская нефть чаще продавалась с дисконтом к Brent примерно в 4-6 долларов за баррель, – отмечает экономист Руслан Султанов.

"Такая динамика отражает перестройку мировых поставок на фоне перебоев из стран Персидского залива: нефть из регионов вне зоны конфликта стала пользоваться повышенным спросом". Руслан Султанов

Фото: Zakon.kz

Легкая нефть стала особенно ценной

CPC Blend относится к легким сортам. По данным национальной нефтегазовой компании, ее плотность составляет 45,3 градуса API, содержание серы – 0,56%. Для сравнения, у Brent эти показатели составляют 37,5 градуса API и 0,40% серы.

Чем выше показатель API (показатель относительной плотности по шкале Американского института нефти. – Прим. ред.), тем легче нефть. Для переработчиков легкое сырье чрезвычайно удобно, – говорит финансист Андрей Чеботарев.

"CPC Blend очень легкая нефть – а чем легче ресурс, тем больше из него выходит светлых фракций нафты, бензина, сырья для нефтехимии. Дефицит в мире сегодня именно в легкой нефти, плюс наша нефть идет в Европу, которая тоже больше всего пострадала от нехватки этого сырья". Андрей Чеботарев

Все проблемы лежат в заливе

На фоне военных действий Brent с конца февраля 2026 года подорожала примерно на 76%. Цены растут из-за эскалации войны между США и Ираном на Ближнем Востоке, точнее – в районе Персидского залива, где сосредоточены крупные энергетические ресурсы.

Ситуацию сегодня усилили перебои с поставками нефти из Саудовской Аравии. После атаки на нефтепровод East-West были приостановлены отгрузки через саудовский порт Янбу, а европейские покупатели начали срочно искать альтернативные объемы.

Для Казахстана это важный момент. Когда привычные поставщики сокращают поставки, покупатели начинают конкурировать за доступные альтернативные сорта. И CPC Blend в этот момент оказывается в числе востребованных вариантов, – считает эксперт.

Через 77 дней нефть кончится?

На мировом рынке одновременно уменьшается запас прочности. Commonwealth Bank (крупнейший коммерческий и финансовый конгломерат Австралии. – Прим. ред.) оценивает, что при низких объемах поставок из залива мировых запасов нефти и нефтепродуктов может хватить всего на 5-11 недель.

В начале сентября глава Chevron Майк Вирт также заявил, что прежние буферы, которые сдерживали рост нефтяных цен, практически исчерпаны. По его словам, стратегические запасы и другие меры, использовавшиеся для компенсации перебоев с начала конфликта, уже отработали, поэтому быстрое снижение цен выглядит менее очевидным.

Отметим, что высокая цена экспортной нефти напрямую влияет на доходы Казахстана. Государственный бюджет формировался исходя из значительно более низкой цены Brent – около 60 долларов за баррель. Поэтому длительное сохранение высоких нефтяных цен способно увеличить поступления от экспорта и налоговые доходы.

Обо всем, что происходило и происходит вокруг конфликта в Персидском заливе, вы можете прочитать здесь.