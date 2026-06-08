Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за роста цен в мире

В мире вновь растут цены на продовольствие. В мае подорожали зерновые, сахар и мясо, а некоторые позиции достигли максимальных значений за последние месяцы. Насколько эти тенденции могут повлиять на стоимость продуктов в Казахстане, выяснял Zakon.kz.

Еда стремительно дорожает

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в мае 2026 года индекс продовольственных цен составил 130,8 пункта. По сравнению с апрелем показатель почти не изменился, однако оказался на 2,9% выше уровня прошлого года.

Так, индекс зерновых ФАО в мае вырос на 2,6%. Повышение затронуло практически все основные культуры – пшеницу, кукурузу, рис, ячмень и сорго.

Мировые цены на пшеницу растут уже четвертый месяц подряд. Одной из причин стало ухудшение прогнозов урожая в крупнейших странах-экспортерах. В США состояние посевов озимой пшеницы оценивается как одно из самых слабых за последние годы.

Дополнительное и главное давление создает удорожание топлива и удобрений из-за войны в Иране.

"Рост стоимости зерна важен не только для производителей хлеба и муки. Зерновые культуры остаются основой кормовой базы животноводства, поэтому со временем изменения могут отражаться и на себестоимости мясной продукции". ФАО

Китай и США разогревают рынок мяса

Еще одна тенденция касается мирового рынка мяса. Среднее значение соответствующего индекса ФАО в мае практически не изменилось по сравнению с апрелем, однако оказалось на 6,3% выше уровня прошлого года.

Наиболее заметно выросли цены на говядину. Спрос поддерживают Китай и США, тогда как предложение остается ограниченным. Во многих странах-производителях продолжается восстановление поголовья, что сокращает экспортные возможности. Подорожала и баранина. Причина та же – ограниченное предложение на мировом рынке.

При этом ситуация внутри мясного сектора остается неоднородной. Если говядина и баранина прибавляют в цене, то свинина, напротив, дешевеет из-за избытка предложения в отдельных регионах.

Масло и молоко идут против тренда

На рынке растительных масел картина оказалась иной. Индекс этой группы в мае снизился на 4,6%, впервые с начала года показав отрицательную динамику.

Сильнее всего подешевели пальмовое и соевое масла. В то же время продолжили дорожать подсолнечное и рапсовое масла.

Такая разнонаправленная динамика показывает, что говорить о всеобщем подорожании пока преждевременно. Каждая товарная группа реагирует на собственный набор факторов – от урожайности до спроса со стороны производителей биотоплива.

Сахар вновь оказался среди лидеров роста

Самый заметный скачок за месяц произошел именно на рынке сахара. Индекс вырос на 7,5% и достиг максимального значения с октября 2025 года.

Участники рынка опасаются сокращения предложения в ближайшие месяцы. В центре внимания находятся Бразилия, Индия и Таиланд – страны, играющие важную роль в мировом производстве сахара.

Дополнительное влияние оказывает рынок этанола. Чем больше сахарного тростника направляется на выпуск биотоплива, тем меньше сырья остается для производства сахара. Это тоже последствие войны в Персидском заливе.

Что это означает для Казахстана

Казахстан не существует отдельно от мирового продовольственного рынка, однако влияние внешних процессов на разные товары оказывается неодинаковым.

По многим базовым позициям страна обеспечивает себя самостоятельно. Импорт хлеба и баранины практически отсутствует. Незначительной остается доля ввоза муки, говядины, молока и конины. Кроме того, Казахстан полностью обеспечивает внутренний рынок картофелем, луком, говядиной, бараниной и подсолнечным маслом.

Более чувствительными остаются отдельные виды переработанной продукции. По данным отраслевых ведомств, по сахару на внешние поставки приходится более 75% рынка (данные 2025 года).

Другими словами, реальная угроза кошелькам казахстанцев содержится в ценах на сахар. Если мировые цены на этот товар продолжат расти, под давлением могут оказаться кондитерские изделия, сладкая выпечка, безалкогольные напитки и другие продукты, где сахар занимает значительную долю в себестоимости.

Ранее мы рассказали, как Казахстан строит свой "продовольственный" суверенитет.