#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
451.31
504.56
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
451.31
504.56
5.36
Финансы

Курс доллара еще снизился на торгах 13 октября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 15:42 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 13 октября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 448,45 тенге, снизившись еще на 2,68 тенге.

Курс российского рубля понизился до 5,34 тенге (-0,02).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 66,49 тенге (-1,06).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448,7-450,8 тенге, евро – по 500,8-505,5 тенге, рубли – по 5,17-5,28.

Мировые цены на нефть на биржах снижаются 13 октября.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,2% – до $105,35 за баррель.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) снизилась в цене на 1,3%, — до $92,49 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 451,31 тенге, евро – 504,56 тенге, рубля – 5,36 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 13 октября, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:40, 07 октября 2026
Курс доллара еще снизился на торгах 7 октября
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:38, 13 октября 2025
Курс доллара продолжил снижение на торгах 13 октября
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
15:39, 13 января 2026
Курс доллара еще немного снизился на торгах 13 января
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Президент World Tennis Дэвид Хаггерти и Ербол Мырзабосынов на награждении
15:59, Сегодня
Президенту World Tennis Дэвиду Хаггерти вручили орден "Достық" II степени
Никита Михайлис празднует с партнёрами по команде заброшенную шайбу
15:43, Сегодня
Нападающий сборной Казахстана Михайлис перешёл юбилейный рубеж по голевым передачам в КХЛ
Рыбакина и Соболенко перед началом финала US Open
15:28, Сегодня
WTA официально анонсировала Итоговый турнир с участием Рыбакиной и Соболенко
Макс Ферстаппен обошёл Михаэля Шумахера по числу побед за одну команду в Формуле-1
15:05, Сегодня
Макс Ферстаппен обошёл Михаэля Шумахера по числу побед за одну команду в Формуле-1
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: