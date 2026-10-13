Курс доллара еще снизился на торгах 13 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 448,45 тенге, снизившись еще на 2,68 тенге.
Курс российского рубля понизился до 5,34 тенге (-0,02).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 66,49 тенге (-1,06).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448,7-450,8 тенге, евро – по 500,8-505,5 тенге, рубли – по 5,17-5,28.
Мировые цены на нефть на биржах снижаются 13 октября.
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,2% – до $105,35 за баррель.
Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) снизилась в цене на 1,3%, — до $92,49 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара 451,31 тенге, евро – 504,56 тенге, рубля – 5,36 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 13 октября, можно здесь.