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Финансы

Курс доллара снизился на торгах 29 октября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 15:43 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 29 октября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 453,71 тенге, снизившись на 3,22 тенге.

Курс российского рубля остался на уровне 5,64 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,20 тенге (-0,38).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 452,5-454,4 тенге, евро – по 502,4-506,6 тенге, рубли – по 5,35-5,47.

Мировые цены на нефть на биржах снижаются 29 октября.

Так, стоимость январских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 1,07%, до 110,45 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на WTI на декабрь подешевели на 1,38%, до 101,36 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 457,09 тенге, евро – 508,42 тенге, рубля – 5,67 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 октября, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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