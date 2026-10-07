Курс доллара еще снизился на торгах 7 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 7 октября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 447,14 тенге, снизившись на 5,6 тенге.

Курс российского рубля понизился до 5,22 тенге (-0,04).

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447-449 тенге, евро – по 500,3-505 тенге, рубли – по 5,07-5,19.

Мировые цены на нефть на биржах растут 7 октября.

Так, фьючерсы на эталонную марку Brent подорожали на 0,8% – до 101,39 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую WTI подорожали на 0,7% – до 90,05 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 453,65 тенге, евро – 509,99 тенге, рубля – 5,31 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 7 октября, можно здесь.