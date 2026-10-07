#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
Финансы

Курс доллара еще снизился на торгах 7 октября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 15:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 7 октября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 447,14 тенге, снизившись на 5,6 тенге.

Курс российского рубля понизился до 5,22 тенге (-0,04).

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447-449 тенге, евро – по 500,3-505 тенге, рубли – по 5,07-5,19.

Мировые цены на нефть на биржах растут 7 октября.

Так, фьючерсы на эталонную марку Brent подорожали на 0,8% – до 101,39 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую WTI подорожали на 0,7% – до 90,05 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 453,65 тенге, евро – 509,99 тенге, рубля – 5,31 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 7 октября, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
15:41, 07 сентября 2026
Курс доллара снизился на торгах 7 сентября
Рубли, тенге, доллары, обмен валют
15:41, 07 октября 2024
Курс доллара снова вырос на торгах 7 октября
Доллары, деньги, обмен валют, обменник
15:39, 30 октября 2024
Курс доллара снизился на торгах 30 октября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Гауфф отбивает мяч
15:24, Сегодня
Гауфф проиграла на "тысячнике" в Пекине после новости о её выходе на Итоговый турнир WTA
Логан Дэй в матче с &quot;Ак Барсом&quot;
15:11, Сегодня
Защитник "Барыса" Логан Дэй возглавил рейтинг игроков КХЛ
SofaScore оценил игроков матча Казахстан - Фарерские острова
15:02, Сегодня
SofaScore оценил игроков матча Казахстан - Фарерские острова
Касым-Жомарт Токаев принял Тимура Турлова
14:47, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации шахмат Тимура Турлова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: