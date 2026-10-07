Курс доллара еще снизился на торгах 7 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 447,14 тенге, снизившись на 5,6 тенге.
Курс российского рубля понизился до 5,22 тенге (-0,04).
Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447-449 тенге, евро – по 500,3-505 тенге, рубли – по 5,07-5,19.
Мировые цены на нефть на биржах растут 7 октября.
Так, фьючерсы на эталонную марку Brent подорожали на 0,8% – до 101,39 доллара за баррель.
Фьючерсы на американскую WTI подорожали на 0,7% – до 90,05 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара 453,65 тенге, евро – 509,99 тенге, рубля – 5,31 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 7 октября, можно здесь.