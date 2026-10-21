Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 октября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 21 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 450,69 тенге, евро – 505,04 тенге, рубля – 5,45 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 446 тенге, продажи – 453 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 498 тенге, продажи – 508 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,23 тенге, продажи – 5,43 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 449 тенге, продажи – 451 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 505,5 тенге, продажи – 507 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,24 тенге, продажи – 5,35 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 450 тенге, продажи – 452 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 504 тенге, продажи – 508,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,27 тенге, продажи – 5,32 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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