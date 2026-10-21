Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 450,69 тенге, евро – 505,04 тенге, рубля – 5,45 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 446 тенге, продажи – 453 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 498 тенге, продажи – 508 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,23 тенге, продажи – 5,43 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 449 тенге, продажи – 451 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 505,5 тенге, продажи – 507 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,24 тенге, продажи – 5,35 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 450 тенге, продажи – 452 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 504 тенге, продажи – 508,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,27 тенге, продажи – 5,32 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.