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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 октября

Обмен валют, обменник, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 11:14 Фото: freepik
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 22 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,61 тенге, евро – 503,83 тенге, рубля – 5,48 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 445 тенге, продажи – 452 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 497 тенге, продажи – 507 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,28 тенге, продажи – 5,48 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 448,2 тенге, продажи – 450,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 502,9 тенге, продажи – 507,2 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,27 тенге, продажи – 5,38 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 448,3 тенге, продажи – 449,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 503,5 тенге, продажи – 507,7 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,30 тенге, продажи – 5,35 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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