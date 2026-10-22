Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,61 тенге, евро – 503,83 тенге, рубля – 5,48 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 445 тенге, продажи – 452 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 497 тенге, продажи – 507 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,28 тенге, продажи – 5,48 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 448,2 тенге, продажи – 450,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 502,9 тенге, продажи – 507,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,27 тенге, продажи – 5,38 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 448,3 тенге, продажи – 449,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 503,5 тенге, продажи – 507,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,30 тенге, продажи – 5,35 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.