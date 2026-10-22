Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 октября

Фото: freepik

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 22 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,61 тенге, евро – 503,83 тенге, рубля – 5,48 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 445 тенге, продажи – 452 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 497 тенге, продажи – 507 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,28 тенге, продажи – 5,48 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 448,2 тенге, продажи – 450,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 502,9 тенге, продажи – 507,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,27 тенге, продажи – 5,38 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 448,3 тенге, продажи – 449,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 503,5 тенге, продажи – 507,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,30 тенге, продажи – 5,35 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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