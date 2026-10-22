Новая монета с полудрагоценным камнем появится в Казахстане
Такой хорошей новостью поделились в пресс-службе монетарного регулятора.
О коллекционной монете
"Название "AQYQ" отсылает к казахскому слову "ақық", которым обозначают полудрагоценные камни группы халцедона, используемые в украшениях и декоративных изделиях. В оформлении монеты отражены традиции казахского ювелирного искусства: зернь, орнамент на оборотной стороне, а также техника инкрустации сердоликом. В верхней части монеты предусмотрено отверстие для цепочки или шнурка, позволяющее носить ее как украшение".Пресс-служба НБК
Отмечается, что монета изготовлена из серебра 925 пробы со вставкой из сердолика, массой 20 граммов, диаметром 33 мм, качеством изготовления "antique silver", номиналом 1 000 тенге, тиражом изготовления 5 000 (пять тысяч) штук.
Сердолик, или карнеол – это минерал, красновато-розовая, желто-красная или оранжево-красная разновидность халцедона. Полудрагоценный камень.
Изображение монеты
Как напомнили в Нацбанке, коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.
Монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
Уточняется, что реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК с 27 октября текущего года.
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