Нацбанк объявил о выпуске новой монеты с необычной вставкой

Сегодня, 9 октября 2026 года, Национальный банк Казахстана (НБК) выпускает в обращение коллекционную монету "Nb (ниобий)" из серии монет "Недра Казахстана", сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из релиза, распространенного пресс-службой монетарного регулятора.

О коллекционной монете

Монета изготовлена из серебра 925 пробы со вставкой из ниобия, массой 32,8 грамма (масса серебра 925 – 31,1 грамма, элемент из ниобия массой 1,7 грамма), диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1 000 тенге, тиражом изготовления 1 000 (одна тысяча) штук.

Ниобий – редкий металл с атомным номером 41, который применяется в металлургии, электронике, а также в аэрокосмической и атомной промышленности. Его название происходит от имени Ниобы – персонажа древнегреческой мифологии и дочери Тантала.

Изображение монеты

В Нацбанке подчеркнули, что коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК с 12 октября текущего года.

31 августа 2026 года в Нацбанке объявили о выпуске в обращение коллекционной монеты "Қозы Көрпеш – Баян Сұлу".