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Финансы

Нацбанк объявил о выпуске новой монеты с необычной вставкой

Коллекционные монеты Национального Банка РК, коллекционные монеты Нацбанка РК, коллекционная монета, нацвалюта РК, национальная валюта РК, инвестиционные монеты, инвестиционная монета, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 10:31 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 9 октября 2026 года, Национальный банк Казахстана (НБК) выпускает в обращение коллекционную монету "Nb (ниобий)" из серии монет "Недра Казахстана", сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из релиза, распространенного пресс-службой монетарного регулятора.

О коллекционной монете

Монета изготовлена из серебра 925 пробы со вставкой из ниобия, массой 32,8 грамма (масса серебра 925 – 31,1 грамма, элемент из ниобия массой 1,7 грамма), диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1 000 тенге, тиражом изготовления 1 000 (одна тысяча) штук.

Ниобий – редкий металл с атомным номером 41, который применяется в металлургии, электронике, а также в аэрокосмической и атомной промышленности. Его название происходит от имени Ниобы – персонажа древнегреческой мифологии и дочери Тантала.

Изображение монеты

монета, коллекционная, изображение, Нацбанк, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 10:31

Фото: nationalbank.kz

В Нацбанке подчеркнули, что коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК с 12 октября текущего года.

31 августа 2026 года в Нацбанке объявили о выпуске в обращение коллекционной монеты "Қозы Көрпеш – Баян Сұлу".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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