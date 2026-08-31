Новая монета появится в Казахстане

Сегодня, 31 августа 2026 года, в Национальном банке Казахстана (НБК) объявили о выпуске в обращение коллекционной монеты "Қозы Көрпеш – Баян Сұлу", сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что выпускаемая в обращение коллекционная монета – из серии "Мифы, легенды, комиксы".

О коллекционной монете

Дизайн монеты был разработан по мотивам поэмы "Қозы Көрпеш – Баян сұлу". Это одно из наиболее известных произведений казахского фольклора, воспевающее вечную любовь, верность и преданность.

В Нацбанке отметили, что монета изготовлена из сплава мельхиор (МН 25) с применением технологии тампонной печати, массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качеством изготовления "brilliant uncirculated", номиналом 200 тенге, тиражом изготовления 7 000 (семь тысяч) штук.

Изображение монеты

"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны", – заявили в пресс-службе НБК.

Как сообщается, реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК со 2 сентября текущего года.

Отмечается, что монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

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