Новая монета появится в Казахстане
Уточняется, что выпускаемая в обращение коллекционная монета – из серии "Мифы, легенды, комиксы".
О коллекционной монете
Дизайн монеты был разработан по мотивам поэмы "Қозы Көрпеш – Баян сұлу". Это одно из наиболее известных произведений казахского фольклора, воспевающее вечную любовь, верность и преданность.
В Нацбанке отметили, что монета изготовлена из сплава мельхиор (МН 25) с применением технологии тампонной печати, массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качеством изготовления "brilliant uncirculated", номиналом 200 тенге, тиражом изготовления 7 000 (семь тысяч) штук.
Изображение монеты
"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны", – заявили в пресс-службе НБК.
Как сообщается, реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК со 2 сентября текущего года.
Отмечается, что монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
17 августа 2026 года в Нацбанке Казахстана объявили о выпуске коллекционной монеты из серебра. Она посвящена новой Конституции РК.