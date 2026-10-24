Пенсионная система Казахстана: что хотят изменить для будущих пенсионеров
Так, ключевым вопросом встречи стала достаточность будущих пенсионных выплат и обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.
Участники (министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, председатель правления Единого накопительного пенсионного фонда Жанат Курманов, а также эксперты финансового сектора Болат Жамишев и Елена Бахмутова) рассмотрели, какие подходы позволят укрепить пенсионные права граждан, расширить охват населения пенсионной системой и создать условия для формирования более высоких пенсионных накоплений в течение трудовой жизни.
"В ходе обсуждения особое внимание было уделено формированию будущей пенсии гражданина с учетом всех ее компонентов – государственной выплаты и накоплений, формируемых в период трудовой деятельности. В частности, рассматриваются механизмы, которые должны способствовать увеличению пенсионных накоплений за счет регулярных взносов работника и работодателя и повышению охвата населения пенсионной системой".Пресс-служба МТСЗН РК
Согласно данным пресс-службы ведомства, при подготовке предложений также учитываются ключевые долгосрочные факторы, влияющие на пенсионную систему: демографические изменения, рост продолжительности жизни, трансформация рынка труда, а также международный опыт.
Отдельный блок работы составили актуарные расчеты и прогнозные оценки.
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