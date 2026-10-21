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Общество

Как в Казахстане получать пенсию пожизненно и от чего зависит размер выплат

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 17:07 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
За восемь месяцев 2026 года страховые выплаты по пенсионным аннуитетам в Казахстане составили 81,5 миллиарда тенге, а объем страховых премий достиг 624,7 миллиарда тенге, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 21 октября 2026 года, в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) выступили с разъяснением о том, как работает этот механизм и кто может им воспользоваться.

Прежде всего стоит отметить, что пенсионный аннуитет позволяет перевести пенсионные накопления из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в компанию по страхованию жизни, которая обязуется выплачивать гражданину деньги пожизненно. Выплаты продолжаются даже в том случае, если их общая сумма превысит первоначально переведенные накопления.

Известно, что в 2026 году заключить договор немедленного пенсионного аннуитета могут мужчины с 55 лет и женщины с 53 лет при достаточности накоплений. Если обязательные профессиональные пенсионные взносы уплачивались не менее 60 месяцев, воспользоваться механизмом можно с 50 лет.

Также существует отложенный пенсионный аннуитет: договор можно заключить с 45 лет, а при наличии профессиональных пенсионных взносов за 60 месяцев – с 40 лет. Выплаты в этом случае начинаются позднее, в установленном порядке.

Кроме того, по данным МТСЗН, страховые выплаты ежегодно увеличиваются: нормативная ставка индексации составляет не менее 8%. Договор также может предусматривать гарантированный период выплат. Если застрахованный умирает до его окончания, выплаты в предусмотренном договором порядке продолжают получать наследники.

При этом пенсионный аннуитет не препятствует продолжению трудовой деятельности и не означает автоматического назначения государственной пенсии – право на нее определяется отдельно.

Казахстанцам советуют перед заключением договора сравнить предложения страховых компаний, изучить условия индексации и гарантированного периода. Предварительно рассчитать выплаты и сопоставить их с прогнозом по ЕНПФ можно с помощью пенсионного калькулятора на сайте фонда.

Ранее ЕНПФ напомнил казахстанцам, как сохранить пенсию при работе в странах ЕАЭС.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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