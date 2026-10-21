ЕНПФ напомнил казахстанцам, как сохранить пенсию при работе в странах ЕАЭС

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) Казахстана 21 октября 2026 года опубликовал напоминание о важности трудовых договоров при работе в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает Zakon.kz.

В фонде напомнили, что Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов ЕАЭС действует с 1 января 2021 года.

Оно позволяет гражданам Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России формировать пенсионные права в странах Союза, где они работают. Каждое государство назначает пенсию за стаж, приобретенный на его территории после 1 января 2021 года, в соответствии со своим законодательством.

Зачем нужен трудовой договор

Гражданам стран ЕАЭС не требуется разрешение на работу или патент для трудоустройства в других государствах Союза. При этом для защиты своих прав важно официально оформить трудовые отношения.

"Основным подтверждением работы служит письменный трудовой договор или договор гражданско-правового характера на оказание услуг. В нем фиксируются условия работы, обязанности сторон и размер оплаты. Устные договоренности могут затруднить подтверждение стажа и защиту прав работника при задержке выплат или возникновении споров". Пресс-служба ЕНПФ РК

Официально трудоустроенные работники также формируют пенсионные права в соответствии с законодательством страны, в которой работают. Порядок заключения договоров и уплаты пенсионных или страховых взносов может различаться в зависимости от государства.

Как назначается пенсия в Казахстане

В Казахстане Соглашение распространяется на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет сформированных пенсионных взносов при достижении пенсионного возраста или установлении инвалидности I или II группы бессрочно.

Если гражданин Казахстана работал в другой стране ЕАЭС после вступления Соглашения в силу, эта страна при возникновении права на пенсию может назначить выплаты за стаж, приобретенный на ее территории. При этом заявление и необходимые документы можно подать в компетентный орган государства трудоустройства или в ЕНПФ.

Перечень документов определяется законодательством соответствующей страны.

Где подтвердить трудовой стаж

В Казахстане подтверждением стажа занимаются ЕНПФ и Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения РК.

"ЕНПФ предоставляет сведения о стаже с 1 января 1998 года на основании данных об уплате обязательных пенсионных взносов. Фонд также принимает и рассматривает заявления о назначении пенсий в рамках Соглашения и обеспечивает выплату пенсий, назначенных компетентными органами стран ЕАЭС". Пресс-служба ЕНПФ РК

Для подтверждения стажа до 1998 года необходимо обратиться в территориальные подразделения профильного Комитета.

Соглашение в цифрах

С 1 января 2021 года по 30 сентября 2026 года ЕНПФ назначил пенсионные выплаты 378 гражданам стран ЕАЭС. За этот же период компетентные органы других государств Союза назначили страховые пенсии 39 гражданам Казахстана.

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