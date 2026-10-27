Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 451,05 тенге, евро – 504,95 тенге, рубля – 5,6 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 448 тенге, продажи – 455 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 500 тенге, продажи – 510 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,32 тенге, продажи – 5,52 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 452,6 тенге, продажи – 454,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 505,4 тенге, продажи – 509,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,37 тенге, продажи – 5,49 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 452,7 тенге, продажи – 453,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 505,5 тенге, продажи – 509,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,40 тенге, продажи – 5,47 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.