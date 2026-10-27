Налоговый календарь: какие налоги и платежи нужно уплатить в ноябре 2026 года
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В ноябре 2026 года налогоплательщикам необходимо выполнить ряд обязательств по представлению налоговой отчетности и уплате налогов, сообщает Zakon.kz.
Значительная часть налоговой отчетности приходится на итоги III квартала 2026 года. В Департаменте государственных доходов Алматы рассказали подробности.
Налоговые отчетности
Так, нужно представить:
по 16 ноября:
- Форма 101.03 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента за III квартал 2026 года;
- Форма 101.04 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента за III квартал 2026 года;
- Форма 200.00 – декларация по ИПН и социальному налогу за III квартал 2026 года;
- Форма 300.00 – декларация по НДС за III квартал 2026 года;
- Форма 400.00 – декларация по акцизу за сентябрь 2026 года;
- Форма 500.00 – декларация по роялти, бонусу добычи, доле РК по разделу продукции и дополнительному платежу недропользователя за III квартал 2026 года;
- Форма 510.00 – декларация по подписному бонусу за III квартал 2026 года;
- Форма 701.01 – расчет текущих платежей по налогу на имущество;
- Форма 710.00 – декларация по налогу на игорный бизнес за III квартал 2026 года;
- Форма 860.00 – декларация по плате за пользование водными ресурсами за III квартал 2026 года;
- Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за III квартал 2026 года;
- Форма 880.00 – декларация по плате за цифровой майнинг за III квартал 2026 года.
по 20 ноября:
- Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за октябрь 2026 года;
- Форма 851.00 – расчет сумм текущих платежей за пользование земельными участками;
- Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2026 год для операторов объектов I и II категорий при получении разрешительного документа в октябре 2026 года.
Платежи
По 5 ноября нужно уплатить:
- ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, за октябрь 2026 года.
по 10 ноября:
- ИПН и плата за пользование водными ресурсами поверхностных водных объектов по СНР для крестьянских или фермерских хозяйств, исчисленные за период с 1 января по 1 октября 2026 года.
по 16 ноября:
- ИПН по СНР для самозанятых, перечисляемый оператором интернет-платформы за октябрь 2026 года.
по 20 ноября:
- НДС в ЕАЭС за октябрь 2026 года;
- Акциз, включая импорт из стран ЕАЭС, за октябрь 2026 года;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
по 24 ноября:
- ИПН с доходов, выплаченных в октябре 2026 года отдельным категориям нерезидентов.
по 25 ноября:
- КПН – авансовые платежи за ноябрь 2026 года;
- КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в октябре 2026 года;
- ИПН, удержанный у источника выплаты;
- КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов;
- ИПН с доходов физических лиц-нерезидентов;
- ИПН по СНР для самозанятых за октябрь 2026 года;
- НДС за III квартал 2026 года;
- Рентный налог на экспорт за III квартал 2026 года;
- Налог на добычу полезных ископаемых за III квартал 2026 года;
- Социальный налог за октябрь 2026 года;
- Налог на имущество;
- Налог на игорный бизнес за III квартал 2026 года;
- Плата за пользование земельными участками;
- Плата за пользование водными ресурсами;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за ноябрь 2026 года;
- Плата за цифровой майнинг за III квартал 2026 года;
- Единый платеж за октябрь 2026 года;
- Социальные платежи (ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС) за октябрь 2026 года.
ДГД рекомендует налогоплательщикам не откладывать представление отчетности и уплату платежей на последние дни во избежание технических задержек и начисления пени.
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