Налоговый календарь: какие налоги и платежи нужно уплатить в ноябре 2026 года

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В ноябре 2026 года налогоплательщикам необходимо выполнить ряд обязательств по представлению налоговой отчетности и уплате налогов, сообщает Zakon.kz.

Значительная часть налоговой отчетности приходится на итоги III квартала 2026 года. В Департаменте государственных доходов Алматы рассказали подробности. Налоговые отчетности Так, нужно представить: по 16 ноября: Форма 101.03 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента за III квартал 2026 года;

Форма 101.04 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента за III квартал 2026 года;

Форма 200.00 – декларация по ИПН и социальному налогу за III квартал 2026 года;

Форма 300.00 – декларация по НДС за III квартал 2026 года;

Форма 400.00 – декларация по акцизу за сентябрь 2026 года;

Форма 500.00 – декларация по роялти, бонусу добычи, доле РК по разделу продукции и дополнительному платежу недропользователя за III квартал 2026 года;

Форма 510.00 – декларация по подписному бонусу за III квартал 2026 года;

Форма 701.01 – расчет текущих платежей по налогу на имущество;

Форма 710.00 – декларация по налогу на игорный бизнес за III квартал 2026 года;

Форма 860.00 – декларация по плате за пользование водными ресурсами за III квартал 2026 года;

Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за III квартал 2026 года;

Форма 880.00 – декларация по плате за цифровой майнинг за III квартал 2026 года. по 20 ноября: Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за октябрь 2026 года;

Форма 851.00 – расчет сумм текущих платежей за пользование земельными участками;

Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2026 год для операторов объектов I и II категорий при получении разрешительного документа в октябре 2026 года. Платежи По 5 ноября нужно уплатить: ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, за октябрь 2026 года. по 10 ноября: ИПН и плата за пользование водными ресурсами поверхностных водных объектов по СНР для крестьянских или фермерских хозяйств, исчисленные за период с 1 января по 1 октября 2026 года. по 16 ноября: ИПН по СНР для самозанятых, перечисляемый оператором интернет-платформы за октябрь 2026 года. по 20 ноября: НДС в ЕАЭС за октябрь 2026 года;

Акциз, включая импорт из стран ЕАЭС, за октябрь 2026 года;

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. по 24 ноября: ИПН с доходов, выплаченных в октябре 2026 года отдельным категориям нерезидентов. по 25 ноября: КПН – авансовые платежи за ноябрь 2026 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в октябре 2026 года;

ИПН, удержанный у источника выплаты;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов;

ИПН с доходов физических лиц-нерезидентов;

ИПН по СНР для самозанятых за октябрь 2026 года;

НДС за III квартал 2026 года;

Рентный налог на экспорт за III квартал 2026 года;

Налог на добычу полезных ископаемых за III квартал 2026 года;

Социальный налог за октябрь 2026 года;

Налог на имущество;

Налог на игорный бизнес за III квартал 2026 года;

Плата за пользование земельными участками;

Плата за пользование водными ресурсами;

Плата за негативное воздействие на окружающую среду;

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за ноябрь 2026 года;

Плата за цифровой майнинг за III квартал 2026 года;

Единый платеж за октябрь 2026 года;

Социальные платежи (ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС) за октябрь 2026 года. ДГД рекомендует налогоплательщикам не откладывать представление отчетности и уплату платежей на последние дни во избежание технических задержек и начисления пени.

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