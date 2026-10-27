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Финансы

Налоговый календарь: какие налоги и платежи нужно уплатить в ноябре 2026 года

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В ноябре 2026 года налогоплательщикам необходимо выполнить ряд обязательств по представлению налоговой отчетности и уплате налогов, сообщает Zakon.kz.

Значительная часть налоговой отчетности приходится на итоги III квартала 2026 года. В Департаменте государственных доходов Алматы рассказали подробности.

Налоговые отчетности

Так, нужно представить:

по 16 ноября:

  • Форма 101.03 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента за III квартал 2026 года;
  • Форма 101.04 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента за III квартал 2026 года;
  • Форма 200.00 – декларация по ИПН и социальному налогу за III квартал 2026 года;
  • Форма 300.00 – декларация по НДС за III квартал 2026 года;
  • Форма 400.00 – декларация по акцизу за сентябрь 2026 года;
  • Форма 500.00 – декларация по роялти, бонусу добычи, доле РК по разделу продукции и дополнительному платежу недропользователя за III квартал 2026 года;
  • Форма 510.00 – декларация по подписному бонусу за III квартал 2026 года;
  • Форма 701.01 – расчет текущих платежей по налогу на имущество;
  • Форма 710.00 – декларация по налогу на игорный бизнес за III квартал 2026 года;
  • Форма 860.00 – декларация по плате за пользование водными ресурсами за III квартал 2026 года;
  • Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за III квартал 2026 года;
  • Форма 880.00 – декларация по плате за цифровой майнинг за III квартал 2026 года.

по 20 ноября:

  • Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за октябрь 2026 года;
  • Форма 851.00 – расчет сумм текущих платежей за пользование земельными участками;
  • Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2026 год для операторов объектов I и II категорий при получении разрешительного документа в октябре 2026 года.

Платежи

По 5 ноября нужно уплатить:

  • ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, за октябрь 2026 года.

по 10 ноября:

  • ИПН и плата за пользование водными ресурсами поверхностных водных объектов по СНР для крестьянских или фермерских хозяйств, исчисленные за период с 1 января по 1 октября 2026 года.

по 16 ноября:

  • ИПН по СНР для самозанятых, перечисляемый оператором интернет-платформы за октябрь 2026 года.

по 20 ноября:

  • НДС в ЕАЭС за октябрь 2026 года;
  • Акциз, включая импорт из стран ЕАЭС, за октябрь 2026 года;
  • Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

по 24 ноября:

  • ИПН с доходов, выплаченных в октябре 2026 года отдельным категориям нерезидентов.

по 25 ноября:

  • КПН – авансовые платежи за ноябрь 2026 года;
  • КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в октябре 2026 года;
  • ИПН, удержанный у источника выплаты;
  • КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов;
  • ИПН с доходов физических лиц-нерезидентов;
  • ИПН по СНР для самозанятых за октябрь 2026 года;
  • НДС за III квартал 2026 года;
  • Рентный налог на экспорт за III квартал 2026 года;
  • Налог на добычу полезных ископаемых за III квартал 2026 года;
  • Социальный налог за октябрь 2026 года;
  • Налог на имущество;
  • Налог на игорный бизнес за III квартал 2026 года;
  • Плата за пользование земельными участками;
  • Плата за пользование водными ресурсами;
  • Плата за негативное воздействие на окружающую среду;
  • Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за ноябрь 2026 года;
  • Плата за цифровой майнинг за III квартал 2026 года;
  • Единый платеж за октябрь 2026 года;
  • Социальные платежи (ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС) за октябрь 2026 года.

ДГД рекомендует налогоплательщикам не откладывать представление отчетности и уплату платежей на последние дни во избежание технических задержек и начисления пени.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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