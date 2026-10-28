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Финансы

Казахстан помог миру пережить топливный кризис – МВФ

нефть цена, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 12:43 Фото: magnific
Продолжительная война на Ближнем Востоке поставила мир перед угрозой масштабного дефицита топлива. Казахстан и несколько других стран помогли и помогают восполнить нехватку сырья. Насколько существенным был вклад РК, в материале Zakon.kz.

Нефтяной тупик, какого никогда не видели

В марте 2026 года мировой нефтяной рынок столкнулся с одним из крупнейших потрясений последних десятилетий. Военные действия на Ближнем Востоке практически парализовали движение через Ормузский пролив, через который до начала конфликта ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. Это примерно четверть мировой морской торговли нефтью.

Нарушение поставок затронуло около 20% мирового предложения – такие данные приводятся в октябрьском докладе Международного валютного фонда World Economic Outlook за октябрь 2026 года.

"В конце марта нефтяные котировки достигли 126 долларов за баррель. Особенно остро нехватка сырья ощущалась в Азии, куда традиционно направляется значительная часть ближневосточной нефти. Разница между ценами на сорта Dubai и Brent увеличилась до 54 долларов за баррель, отражая исключительную напряженность на рынке физических поставок".МВФ

К началу июня цены стабилизировались около 100 долларов за баррель. Однако это не означало восстановления рынка: дефицит предложения сохранялся на уровне 1,9 млн баррелей в сутки.

Отметим, что сегодня мы вновь видим рост нефтяных котировок – ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent превысили 110 долларов за баррель.

нефть цена, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 12:43

Фото: Zakon.kz

Казахстан – в четверке стран, восполнивших нехватку нефти

В этих условиях многим сырьевым государствам пришлось резко нарастить добычу нефти. МВФ отдельно отметил роль производителей, расположенных за пределами Персидского залива.

"Рынок адаптировался благодаря увеличению добычи за пределами зоны конфликта (особенно в Казахстане, Бразилии, США и Венесуэле), сокращению нефтяных запасов за счет экстренного высвобождения резервов Международным энергетическим агентством (МЭА), а также сокращению спроса на сырую нефть со стороны Китая".МВФ

По оценке фонда, нефтедобывающие страны за пределами Персидского залива увеличили производство на 2 млн баррелей в сутки. Еще около 4 млн баррелей ежедневно поступало на рынок из накопленных запасов. Таким образом, эти два механизма обеспечивали дополнительные 6 млн баррелей нефти в сутки.

Совокупный прирост добычи этих пяти стран составил 1,93 млн баррелей в сутки. На Казахстан пришлось 22,8% указанного объема. Это доля среди пяти перечисленных производителей, а не во всем мировом приросте нефтедобычи.

нефть цена, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 12:43

Фото: Zakon.kz

Что было бы без этих усилий?

Специалисты фонда рассчитали, что произошло бы, если бы страны не смогли быстро нарастить производство, изменить маршруты поставок и использовать накопленные резервы.

В таком сценарии мировой экономический рост сократился бы на 0,9 процентного пункта.

"Гибкость предложения, включая перенаправление добытой нефти из Персидского залива, снизила расчетную среднегодовую цену нефти до 85 долларов за баррель, уменьшив ущерб для мирового экономического роста до 0,4 процентного пункта".МВФ

В документе фонда отмечен очень негативный момент: пока нефтедобывающие страны за пределами Персидского залива пытались восполнить нехватку сырья, экспорт Казахстана столкнулся с серьезными препятствиями. Причем они возникли не на Ближнем Востоке, а на основном маршруте транспортировки казахстанской нефти через Россию.

"Дополнительное давление на мировые рынки сырой нефти и нефтепродуктов оказали атаки на российскую нефтяную инфраструктуру на суше и в Черном море. Эти атаки препятствовали экспорту казахстанской сырой нефти по маршруту КТК".МВФ

Для Казахстана это особенно чувствительно, поскольку по трубопроводу нефть поступает к морскому терминалу под Новороссийском, откуда отправляется танкерами на международные рынки.

Нефтяные запасы тают, цены остаются высокими

Несмотря на увеличение добычи за пределами Персидского залива, мировой рынок к осени так и не вернулся к довоенному состоянию.

В середине июня временное открытие Ормузского пролива позволило вывести на рынок около 90 млн баррелей нефти, скопившейся в Персидском заливе. Возникший кратковременный избыток предложения обрушил котировки до 68 долларов за баррель. Однако перемирие оказалось недолгим, а конфликт распространился на Красное море.

К сентябрю поставки нефти из Персидского залива восстановились в среднем до 16,7 млн баррелей в сутки, что составляло 88% довоенного уровня. Одновременно из-за повреждений нефтеперерабатывающих предприятий и ограничений экспорта цены на отдельные нефтепродукты оставались на 70-95% выше довоенных.

"Мировые запасы нефти продолжали сокращаться примерно на 2,7 млн баррелей ежедневно, и дальнейшее истощение резервов способно вызвать непропорционально резкие скачки цен при новых перебоях поставок".МВФ

Фьючерсные котировки, использованные фондом, предполагают возвращение цены Brent к 79 долларам за баррель лишь к концу 2027 года. При этом в расчетах МВФ средняя цена нефти на 2026 год составляет 95,74 доллара, на 2027 год – 87,39 доллара за баррель.

Ранее мы рассказали, почему нефть из Казахстана стала самой дорогой в мире.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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