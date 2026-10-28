Как банки могут направить больше инвестиционных кредитов в бизнес, рассказал финансист

Банковская система Казахстана располагает масштабными ресурсами, однако доступные долгосрочные кредиты для бизнеса остаются проблемой. Почему накопленные триллионы не превращаются в инвестиции в производство и как изменить ситуацию, выяснил Zakon.kz.

Деньги есть, но они дорогие

Активы казахстанских банков превысили 75 трлн тенге, а объем депозитов достиг 52 трлн тенге. При этом 78% вкладов размещены в национальной валюте. Эти показатели президент Касым-Жомарт Токаев привел в своем ежегодном Послании, говоря о финансовой устойчивости страны.

Между тем, согласно данным Нацбанка РК, на 1 сентября 2026 года кредиты бизнесу составляли 16,4 трлн тенге, тогда как населению банки предоставили 26,5 трлн тенге. Таким образом, на предприятия приходилось около 38% кредитного портфеля. При этом высоколиквидные активы банков достигли 23,2 трлн тенге.

Показатель неплохой, но президент Токаев считает, что участие банков в развитии производства должно быть значительно активнее.

"Наша экономика требует долгосрочного финансирования, масштаб которого превышает возможности бюджета и институтов развития. Банки должны принимать самое активное участие в инвестиционном кредитовании бизнеса. Это их основная миссия", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Экономист Андрей Чеботарев в своем комментарии отметил высокую стоимость заемных денег.

"Сейчас проблема низкого кредитования реальной экономики не в том, что это неуступчивые банки сидят на горе денег, а в том, что по таким ставкам брать кредиты дорого". Андрей Чеботарев

В августе 2026 года средневзвешенная ставка по новым тенговым кредитам бизнесу составляла 21,3% годовых. Для предприятия, которое собирается строить производство или приобретать дорогостоящее оборудование, такая стоимость финансирования существенно повышает требования к окупаемости проекта, отметил эксперт.

При этом кредитование бизнеса только растет. С начала года портфель МСБ вырос на 15,9%, тогда как кредитование крупных предприятий уменьшилось на 7,9%. Следовательно, проблема заключается не в полном отсутствии банковских займов, а в условиях и структуре финансирования.

Почему Нацбанк не спешит снижать ставку

На первый взгляд решение очевидно: снизить базовую ставку, вслед за которой постепенно подешевеют банковские кредиты. Именно этот путь Чеботарев считает наиболее действенным способом увеличить спрос предприятий на заемные средства.

Однако у высокой ставки есть другая задача – ограничивать инфляционное давление, – подчеркивает финансист. И президент требует от правительства и Нацбанка добиваться устойчивого замедления роста цен.

"Инфляция – это, образно говоря, безмолвный враг, изо дня в день подтачивающий благополучие наших граждан", – подчеркнул глава государства.

По оценке Чеботарева, заметную роль в замедлении инфляции сыграло укрепление тенге, которое сдерживает стоимость импортных товаров. Но на цены воздействуют и факторы, практически не поддающиеся влиянию высокой базовой ставки, в частности, повышение коммунальных тарифов.

Дополнительное давление способны создавать бюджетные расходы, увеличивающие количество денег в экономике. Поэтому преждевременное снижение ставки может осложнить борьбу с инфляцией, даже если предприятия получат возможность занимать дешевле.

"Возникает замкнутый круг: бизнесу нужны доступные кредиты для расширения производства, но их удешевление зависит от устойчивого снижения инфляции. А добиться этого исключительно инструментами Нацбанка невозможно". Андрей Чеботарев

Как дать бизнесу деньги, не рискуя вкладами населения?

Стоимость кредитов – не единственное ограничение. Для многих малых и средних предприятий серьезным препятствием остаются требования к залоговому обеспечению.

На первый взгляд, их можно смягчить, расширив круг потенциальных заемщиков. Но Чеботарев предупреждает: банки распоряжаются прежде всего привлеченными средствами, поэтому подобное решение нельзя рассматривать отдельно от риска невозврата.

"Деньги вкладчиков должны быть защищены, это аксиома". Андрей Чеботарев

Именно поэтому увеличение инвестиционного кредитования требует не только более низких ставок, но и механизмов, позволяющих распределять финансовые риски.

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил привлекать к долгосрочному финансированию экономики не только коммерческие банки.

"Следует запустить новые механизмы долгосрочного кредитования ключевых отраслей экономики с участием банков, институтов развития, международных финансовых организаций и ЕНПФ". Касым-Жомарт Токаев

По мнению финансиста, на практике такое взаимодействие может предусматривать совместное кредитование крупных проектов, частичные гарантии по займам и привлечение долгосрочных инвестиций через ценные бумаги. В первом случае финансовая нагрузка распределяется между несколькими участниками, во втором снижаются потенциальные потери кредитора, в третьем предприятие получает альтернативу обычному банковскому займу.

"Однако каждый из этих инструментов требует собственных условий и контроля рисков, которые предстоит разработать". Андрей Чеботарев

Таким образом, у поставленной президентом задачи два направления решения, отмечает экономист. Снижение инфляции должно постепенно создавать условия для более дешевых кредитов. Параллельно необходимо развивать механизмы долгосрочного финансирования, при которых банки не остаются единственными участниками и носителями инвестиционных рисков.

Именно сочетание этих подходов позволит направлять больше финансовых ресурсов в производство, не ставя под угрозу устойчивость банковской системы.

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