Без кредитов и без депозитов: в Казахстане появятся новые платежные банки

С октября 2026 года на финансовом рынке Казахстана появятся новые участники, которых уже называют "платежными банками". Но привычных банковских продуктов у них не будет. Что именно изменится для клиентов и бизнеса, выяснил Zakon.kz.

130 против 23

Речь идет о лицензиях для платежных организаций первой категории. Решение о запуске нового режима было объявлено главой Нацбанка Тимуром Сулейменовым.

Такие компании смогут самостоятельно выпускать платежные карты, открывать и обслуживать счета юридических лиц, выпускать электронные деньги, подключаться к национальным платежным системам и единому QR. Клиенты смогут переводить деньги между разными банками и оплачивать покупки через привычную платежную инфраструктуру.

Отметим, что сегодня на платежном рынке РК работают две категории игроков – банки второго уровня и платежные организации. При этом последних существенно больше – уже более 130 зарегистрированных субъектов против 23 БВУ. Согласно статистике, их обороты выросли с 1,5 трлн тенге в 2018 году до порядка 10 трлн тенге в 2025 году.

При этом граница между платежной организацией и банком останется жесткой.

Что им разрешат, а чего не дадут

Заместитель председателя Нацбанка Бинур Жаленов объяснил, чем новые организации будут отличаться от действующих платежных компаний. Сегодняшние платежные организации существуют уже порядка 10 лет, но у них есть определенные ограничения. Они не могут выпускать электронные деньги, самостоятельно выпускать платежные карты и напрямую открывать счета юридическим лицам. Организации первой категории смогут это делать.

Однако Нацбанк провел "жирную красную линию".

"Им строго запрещено принимать депозиты и выдавать кредиты, потому что это уже чисто банковская деятельность". Бинур Жаленов

Именно поэтому термин "платежный банк" скорее описывает масштаб платежных возможностей, чем юридический статус компании.

По словам Жаленова, такая организация сможет открыть корреспондентский счет в Нацбанке, выпускать электронные карты и электронные деньги, работать через национальные платежные системы и единый QR.

Для потребителя это означает прежде всего появление новых каналов для платежей. А для бизнеса – возможность встроить финансовые операции непосредственно в уже существующий цифровой сервис.

Деньги давно находятся внутри экосистем

По словам заместителя председателя Нацбанка, интерес к новым лицензиям проявляют 13 компаний. Среди них есть крупные международные игроки, в том числе криптовалютные компании и телеком-операторы.

Экономист Тулеген Аскаров считает, что изменение законодательства отражает более глубокую трансформацию финансового рынка.

"Нацбанк здесь идет просто-напросто в ногу со временем, с XXI веком. И смотрит намного дальше, чем на этот год, смотрит в будущее. Ведь цифровые технологии полностью меняют привычное представление о банках". Тулеген Аскаров

Логика проста: у крупных цифровых компаний уже есть огромные потоки платежей, миллионы пользователей и собственные приложения. Человеку зачастую удобнее рассчитаться непосредственно внутри привычной экосистемы, чем переходить в отдельное банковское приложение.

Как считает экономист, приход новых игроков может сделать сами деньги дешевле за счет снижения стоимости услуг.

"Для того чтобы осуществлять банковскую деятельность, этим компаниям не надо становиться банком в традиционном смысле слова. То есть иметь здание, правление, штат сотрудников. У них все это уже есть". Тулеген Аскаров

Именно поэтому среди потенциальных участников оказались не только классические финансовые игроки.

Антифрод уже встроен

Для цифровых платформ важен не только сам платеж, но и безопасность операций. По оценке Аскарова, в крупных экосистемах существует собственная система идентификации и контроля операций.

"Находясь в этой экосистеме, ты верифицирован до предела. В такой модели платеж становится частью работающего сервиса, а не отдельной банковской операцией". Тулеген Аскаров

Это особенно интересно для компаний с большими оборотами. Чем больше платежей проходит через собственную инфраструктуру, тем больше смысла появляется в том, чтобы управлять ими непосредственно внутри экосистемы.

В целом Нацбанк рассчитывает, что появление новых участников усилит конкуренцию и снизит стоимость переводов. При этом речь идет не о замене банков.

"Мы видим большой интерес со стороны предпринимателей, со стороны крупных компаний. Это должно дать им возможность предоставлять платежные услуги своим клиентам и тем самым повысить конкуренцию на рынке". Бинур Жаленов

В результате банковский рынок может получить новую границу конкуренции: банки будут по-прежнему заниматься деньгами как финансовым ресурсом, а цифровые компании смогут все активнее конкурировать за саму операцию, через которую эти деньги перемещаются.

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