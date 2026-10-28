Зарплаты вырастут почти на 30%, но резкого скачка цен не будет – экономист

Повышение минимальных зарплат может не только увеличить доходы казахстанцев, но и оживить экономику. Однако есть риск, что дополнительные деньги на рынке обернутся ростом цен. Почему экономист считает эту угрозу преодолимой, рассказывает Zakon.kz.

Денег станет больше, а что будет с ценами?

С 1 января 2027 года минимальная заработная плата в Казахстане должна увеличиться с 85 до 110 тысяч тенге. Соответствующее поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана. Прибавка составит 25 тысяч тенге, или 29,4%.

По оценке главы государства, повышение затронет 1,8 млн человек, включая более 370 тысяч работников бюджетной сферы.

Масштаб предстоящих изменений достаточно велик, чтобы повлиять на потребительский рынок.

Президент также обратил внимание на проблему, способную свести на нет усилия по повышению доходов населения.

"Инфляция – это, образно говоря, безмолвный враг, изо дня в день подтачивающий благополучие наших граждан". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства потребовал от правительства и Нацбанка согласованных действий по снижению инфляции. Правительству также поручено проводить взвешенную бюджетную и налоговую политику, укреплять производственный потенциал экономики и создавать условия для повышения производительности бизнеса.

Экономист Тулеген Аскаров рассматривает повышение минимальной зарплаты прежде всего как возможность оживить внутренний рынок. Дополнительные доходы граждан увеличат спрос на продовольствие, повседневные товары и услуги. Вместе с тем производители и поставщики должны успеть удовлетворить этот спрос, иначе часть прибавки будет поглощена ростом цен.

По оценке экономиста, краткосрочное ускорение инфляции при столь заметном повышении доходов возможно, ведь Казахстан давно располагает инструментами, позволяющими ограничить этот эффект.

У Нацбанка есть чем ответить

Главная задача денежно-кредитной политики в такой ситуации – не допустить, чтобы увеличение доходов населения сопровождалось чрезмерным расширением кредитования и дополнительным давлением на цены.

У Нацбанка есть несколько способов регулирования денежного предложения. Например, базовая ставка, которая делает привлекательными тенговые депозиты, позволяющие направлять часть доходов в сбережения, а не на немедленные покупки.

Другой инструмент – операции по изъятию избыточной ликвидности. Размещая краткосрочные ноты и привлекая средства банков на депозиты, Нацбанк сокращает объем свободных денег в банковской системе.

"Дополнительные возможности дают минимальные резервные требования. Их повышение вынуждает банки удерживать больше средств в резервах, ограничивая возможности расширения кредитования". Тулеген Аскаров

Свою роль играет и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Требования к долговой нагрузке заемщиков и ограничения рискованного потребительского кредитования позволяют сдерживать спрос, финансируемый заемными деньгами.

Отдельный вопрос – курс тенге. Удорожание иностранной валюты повышает стоимость импортных товаров и комплектующих. Поэтому валютная стабильность помогает ограничивать инфляционное давление. При этом Нацбанк не устанавливает фиксированный курс тенге, а валютные интервенции использует в рамках действующего режима плавающего обменного курса.

"Однако возможности денежно-кредитной политики не безграничны. Она способна сдерживать избыточный спрос, но не может самостоятельно увеличить производство картофеля, мяса или молока. Здесь основная работа ложится на правительство". Тулеген Аскаров

Цены под присмотром

Одно из направлений государственной политики – контроль стоимости социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Для них предусмотрено ограничение торговой надбавки, а соблюдение установленных требований проверяют уполномоченные органы.

"Такой контроль приобретает дополнительное значение при повышении доходов населения. У продавцов появляется возможность увеличить выручку за счет возросшего спроса, а не за счет накруток". Тулеген Аскаров

Действия правительства по обузданию цен возымели свое действие. Ранее Zakon.kz подсчитал, что, если в октябре прошлого года годовой рост цен на главные продукты составлял 10,3%, то сейчас он равен всего лишь 2,1%.

Впрочем, административные меры решают лишь часть проблемы. Даже жесткий контроль надбавок не компенсирует нехватку продукции, высокие расходы на хранение и транспортировку или сезонное сокращение поставок. Поэтому важен и другой результат государственной работы – увеличение предложения продовольствия.

Импортная еда против дороговизны

Тулеген Аскаров обращает внимание еще на один резерв сдерживания цен, который не требует повышения ставок или ограничения покупательской активности. Речь идет о расширении импорта из стран, заинтересованных в казахстанском рынке.

Прежде всего это Китай с его огромными объемами сельскохозяйственного производства. Разнообразие климатических зон позволяет китайским производителям поставлять овощи и фрукты на протяжении значительной части года, включая периоды, когда казахстанская продукция дорожает из-за сезонного сокращения предложения.

Другой перспективный партнер – Узбекистан, располагающий благоприятными условиями для выращивания овощей, фруктов и бахчевых культур большую часть года. Россия может расширять поставки продовольствия и переработанной продукции, Турция – фруктов, овощей и других потребительских товаров.

По мнению экономиста, правительству необходимо активнее использовать заинтересованность иностранных производителей на казахстанском рынке. Речь идет о прямых контрактах, сокращении числа посредников, развитии транспортных маршрутов и снижении расходов на доставку.

"Для покупателя значение имеет не страна происхождения товара, а его цена и качество. Если на рынке одновременно присутствуют несколько конкурирующих поставщиков, торговым предприятиям сложнее повышать стоимость продукции без риска потерять покупателей". Тулеген Аскаров

В целом экономист считает, что повышение минимальной зарплаты почти на треть означает увеличение покупательной способности значительной части работающего населения.

Причем люди с относительно невысокими доходами обычно направляют значительную часть дополнительных средств на текущие расходы. Они чаще покупают продукты, одежду, оплачивают бытовые услуги, ремонт, транспорт и другие повседневные потребности.

"Для казахстанских фермеров это возможность увеличить продажи сельскохозяйственной продукции. Для перерабатывающих предприятий – получить дополнительные заказы. Для торговли, общественного питания, транспорта и сферы услуг – расширить обороты". Тулеген Аскаров

Именно поэтому в ежегодном Послании Касым-Жомарта Токаева повышение зарплат сопровождается требованием укреплять производственный потенциал экономики и повышать производительность бизнеса.