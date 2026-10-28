Курс доллара продолжил рост на торгах 28 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 28 октября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 457,09 тенге, поднявшись еще на 1,1 тенге.

Курс российского рубля остался на уровне 5,64 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,59 тенге (+0,33).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 455 – 457,2 тенге, евро – по 504,7-508,6 тенге, рубли – по 5,38-5,53.

Мировые цены на нефть на биржах растут 28 октября.

Так, стоимость январских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,62%, до 111,18 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на WTI на декабрь подорожали на 1,91%, до 101,81 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 455,63 тенге, евро – 507,89 тенге, рубля – 5,65 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 28 октября, можно здесь.