Курс доллара продолжил рост на торгах 1 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 441,91 тенге, поднявшись еще на 1,42 тенге.
Курс российского рубля подрос до 5,32 тенге (+0,08).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 65,81 тенге (+0,35).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 441,2-443,3 тенге, евро – по 499,5-503,8 тенге, рубли – по 5,01-5,13.
Мировые цены на нефть на биржах растут 1 октября.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подорожали на 1,49% до $99,49 за баррель, отыграв предыдущие потери.
Ноябрьские контракты на американскую WTI выросли на 1,34% до $91,63 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара 440,86 тенге, евро – 500,77 тенге, рубля – 5,27 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 1 октября, можно здесь.