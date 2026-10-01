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Финансы

Курс доллара продолжил рост на торгах 1 октября

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На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 1 октября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 441,91 тенге, поднявшись еще на 1,42 тенге.

Курс российского рубля подрос до 5,32 тенге (+0,08).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 65,81 тенге (+0,35).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 441,2-443,3 тенге, евро – по 499,5-503,8 тенге, рубли – по 5,01-5,13.

Мировые цены на нефть на биржах растут 1 октября.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подорожали на 1,49% до $99,49 за баррель, отыграв предыдущие потери.

Ноябрьские контракты на американскую WTI выросли на 1,34% до $91,63 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 440,86 тенге, евро – 500,77 тенге, рубля – 5,27 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 1 октября, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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