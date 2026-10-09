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Финансы

Курс доллара продолжил рост на торгах 9 октября

Доллар, доллары и тенге, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют, обмен валюты , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 15:42 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 9 октября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 453,93 тенге, поднявшись еще на 4,06 тенге.

Курс российского рубля поднялся до 5,35 тенге (+0,12).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,76 тенге (+0,94).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 453,8-456 тенге, евро – по 507,6-512,6 тенге, рубли – по 5,14-5,26.

Мировые цены на нефть на биржах снижаются 9 октября.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, снизившись на 1,5 доллара, составила 102,78 доллара.

На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light, подешевев на 1,19 доллара, составила 90,3 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 448,94 тенге, евро – 502,05 тенге, рубля – 5,26 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 октября, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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