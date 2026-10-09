Курс доллара продолжил рост на торгах 9 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 453,93 тенге, поднявшись еще на 4,06 тенге.
Курс российского рубля поднялся до 5,35 тенге (+0,12).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,76 тенге (+0,94).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 453,8-456 тенге, евро – по 507,6-512,6 тенге, рубли – по 5,14-5,26.
Мировые цены на нефть на биржах снижаются 9 октября.
Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, снизившись на 1,5 доллара, составила 102,78 доллара.
На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light, подешевев на 1,19 доллара, составила 90,3 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара 448,94 тенге, евро – 502,05 тенге, рубля – 5,26 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 октября, можно здесь.