Курсы рубля и доллара снизились на торгах 29 июня

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 29 июня 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 485,82 тенге, снизившись на 0,27 тенге.

Курс российского рубля упал до 6,22 тенге (-0,10).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,51 тенге (+0,06).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 485,6-487,6 тенге, евро – по 552-557 тенге, рубли – по 5,99-6,13.

Мировые цены на нефть растут 29 июня.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,16%, до 73,44 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подорожали на 1,43%, до 70,22 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 486,47 тенге, евро – 554,77 тенге, рубля – 6,26 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 июня, можно здесь.