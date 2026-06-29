Курсы рубля и доллара снизились на торгах 29 июня
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 485,82 тенге, снизившись на 0,27 тенге.
Курс российского рубля упал до 6,22 тенге (-0,10).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,51 тенге (+0,06).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 485,6-487,6 тенге, евро – по 552-557 тенге, рубли – по 5,99-6,13.
Мировые цены на нефть растут 29 июня.
Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,16%, до 73,44 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подорожали на 1,43%, до 70,22 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 486,47 тенге, евро – 554,77 тенге, рубля – 6,26 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 июня, можно здесь.