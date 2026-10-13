Золото теряет цену: одни считают убытки, другие готовятся заработать

Золото в Казахстане стремительно теряет в цене, хотя на мировом рынке за год оно подорожало. Почему казахстанские цены движутся в противоположном направлении и чего ждать тем, кто хранит сбережения в драгоценном металле, – в материале Zakon.kz.

Золотая лихорадка наоборот

За последний год золото в Казахстане заметно подешевело. Если 13 октября 2025 года грамм драгоценного металла официально стоил 69 290,93 тенге, то к 13 октября 2026 года его цена снизилась до 61 104 тенге. Разница составила 8 187 тенге, или 11,8%.

Еще заметнее падение с начала нынешнего года. На 5 января 2026 года Национальный банк оценивал грамм золота в 70 924,74 тенге. Таким образом, за девять с половиной месяцев металл потерял в цене 9 821 тенге, или 13,8%.

При этом на мировом рынке картина выглядит иначе. Согласно котировкам Investing на 13 октября, тройская унция золота стоит около 4 192 – 4 195 долларов за унцию (31,1035 грамма).

За последние 12 месяцев металл прибавил 2,03%, а за пять лет его стоимость в мире выросла почти на 134%.

Однако внутри этого периода происходили резкие колебания. В начале 2026 года цена ресурса достигала примерно 5,3 тыс. долларов за унцию, после чего начала скачкообразно падать. За последние шесть месяцев снижение составило 11,54%, а за месяц – 3,55%.

Почему же в Казахстане золото за год потеряло почти 12% стоимости, хотя в долларах на мировом рынке немного подорожало? Причина заключается в валютном курсе.

Цена грамма золота в тенге зависит одновременно от мировых котировок и стоимости доллара. Поэтому укрепление национальной валюты способно привести к снижению тенговой цены металла даже при росте его долларовой стоимости.

Фото: Zakon.kz

Почему у золота "потускнела репутация"

Ситуация на мировом рынке драгоценных металлов складывается под влиянием нескольких противоречивых факторов. С одной стороны, золото продолжает пользоваться спросом у крупных инвесторов и центральных банков. С другой – высокие процентные ставки и укрепление доллара делают альтернативные финансовые инструменты более привлекательными.

Аналитики ANZ (Australia and New Zealand Banking Group – крупной австралийско-новозеландской банковской группы. – Прим. ред.) отмечают устойчивый инвестиционный интерес к золоту. И Bloomberg тоже констатирует, что приток капитала в обеспеченные золотом биржевые инвестиционные фонды (ETF) достиг четырехлетнего максимума. Рост вложений свидетельствует о сохраняющемся интересе к драгметаллу как к инструменту защиты капитала.

Дополнительную поддержку мировому рынку оказывает спрос центральных банков. Так, Народный банк Китая в сентябре 2026 года увеличил золотые резервы на 740 тыс. тройских унций, или примерно 23 тонны. Общий запас достиг 77,47 млн унций, а серия непрерывных покупок продолжается 23 месяца. Сентябрьское пополнение стало крупнейшим за последние три года, сообщает издание Business Recorder со ссылкой на официальную статистику КНР.

Однако аналитики предупреждают о рисках, связанных с инфляцией и денежно-кредитной политикой США. Если рост потребительских цен останется высоким, Федеральная резервная система (ФРС) может сохранять жесткие условия кредитования или повышать процентные ставки.

Для золота это неблагоприятный сценарий. В отличие от депозитов и облигаций, драгоценный металл не приносит регулярного процентного дохода. Поэтому при высоких ставках часть инвесторов предпочитает государственные долговые бумаги, в том числе американские.

Ситуацию осложняет и обострение конфликта на Ближнем Востоке. Рост нефтяных цен усиливает опасения относительно мировой инфляции, а следовательно, и перспектив дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Стоимость нефти Brent сегодня приблизилась к 105,55 доллара за баррель.

Таким образом, геополитическая напряженность, которая обычно поддерживает спрос на золото, одновременно создает условия для сохранения высоких процентных ставок, оказывающих давление на его котировки.

Нацбанк меняет золото на доллары

На фоне падения мировых цен на золото Национальный банк Казахстана решил пересмотреть структуру международных резервов. Регулятор, который долгое время входил в число крупнейших покупателей драгоценного металла, намерен сократить его долю с нынешних 78% до 75% к концу 2026 года. Об этом сообщила 12 октября заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова, – пишет Bloomberg.

Сейчас золотые запасы Казахстана составляют 386 тонн (еще в августе было 377 тонн), а общий объем международных резервов на конец сентября достиг 66,4 млрд долларов. При такой структуре активов регулятор оказывается слишком зависимым от изменения стоимости одного металла.

Планируется, что примерно половина сокращения будет обеспечена операциями с опционами, а другая половина – продажей физического золота. Опцион представляет собой финансовый контракт, который дает право купить или продать определенный актив на заранее оговоренных условиях.

По предварительным расчетам, объем реализации физического металла может составить около 12 тонн стоимостью порядка 1,6 млрд долларов. Однако это оценка, а не утвержденный Нацбанком объем продаж.

Есть и другой сценарий. Если мировая цена золота опустится ниже 4 тыс. долларов за унцию, его доля в резервах может сократиться до намеченного уровня даже без дополнительных продаж. Причина проста: при снижении котировок уменьшается и долларовая стоимость имеющегося запаса.

Примечательно, что Казахстан не продавал золото из резервов с февраля 2025 года. Более того, Всемирный совет по золоту (World Gold Council) поставил республику на четвертое место среди крупнейших покупателей драгоценного металла за первые восемь месяцев 2026 года.

Обрушат ли продажи казахстанского золота цену на рынке?

Решение Нацбанка прокомментировал экономист Эльдар Шамсутдинов. По его мнению, речь пока не идет о масштабном отказе от золота, однако сам факт объявления конкретной цели имеет значение для рынка.

"3% это немного, но это первый количественный сигнал НБРК о намерении сократить долю золота в резервах. Также очевидно, что высокая доходность трежерис вновь делает долларовые активы привлекательной альтернативой золоту". Эльдар Шамсутдинов

Трежерис (Тreasuries) – казначейские облигации США, то есть государственные долговые бумаги, по которым инвесторы получают процентный доход. В отличие от золота, они позволяют зарабатывать не только на изменении рыночной стоимости, но и на процентных выплатах. – Прим. ред.

При этом объявленные планы Казахстана, по мнению экономиста, не означают неизбежного дальнейшего падения мировых цен. Даже если регулятор действительно продаст около 12 тонн, значение будут иметь сроки и способы реализации металла, а также спрос со стороны других участников рынка. Тем более что центральные банки многих стран продолжают пополнять золотые резервы.

Повлияют ли эти операции на курс тенге?

Шамсутдинов обращает внимание, что в IV квартале 2026 года Нацбанк предусмотрел зеркалирование операций по покупке золота на 907 млрд тенге. Речь идет о механизме, при котором покупка драгоценного металла на внутреннем рынке сопровождается встречными операциями с валютой, позволяющими нейтрализовать влияние таких покупок на денежную массу.

По словам экономиста, в сентябре часть валютных продаж была отложена из-за избыточного предложения на рынке. Поэтому не исключено их возобновление.

Однако здесь важно не смешивать два разных процесса.

Продажа золота из международных резервов за доллары сама по себе не означает, что полученная валюта немедленно поступит на Казахстанскую фондовую биржу (KASE). Следовательно, ожидать автоматического укрепления тенге только на основании планов Нацбанка было бы преждевременно.

Сам регулятор пока не заявляет о полном отказе от золота. После достижения целевой доли в 75% дальнейшая структура резервов будет пересматриваться с учетом рыночной ситуации. При этом, несмотря на нынешнее снижение котировок, в Нацбанке сохраняют ожидания умеренного роста мировых цен на драгоценный металл.

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