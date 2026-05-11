Банк Индии ускоренно забирает золото страны со всего мира

Резервный банк Индии (RBI) активно возвращает национальное золото из зарубежных хранилищ, чтобы снизить риски заморозки активов по примеру российских, сократить зависимость от доллара и укрепить позиции для возможной валюты БРИКС, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru с ссылкой на The Times of India, три года назад на территории страны хранилось лишь 38% золотых резервов, а к марту 2026 года этот показатель уже достиг 77%. С октября 2025 года по март 2026 года RBI репатриировал 104,2 тонны золота.

За период с 2023 по 2025 годы центробанк перевез в Индию около 280 тонн золота, примерно треть которых лежали в британских хранилищах.

Сейчас страна располагает примерно 880 тоннами золота, из которых 680 тонн уже перемещены из западных юрисдикций. Оставшиеся около 200 тонн по-прежнему находятся под контролем Банка Англии и Банка международных расчетов.

По объему золотовалютных резервов Индия входит в десятку крупнейших держателей золота в мире, занимая восьмое место по версии World Gold Council (первое – у США, пятое – у России).

Одним из ключевых мотивов для ускорения репатриации стала заморозка российских суверенных активов странами Запада в 2022 году. Также, по словам главного экономиста Bank of Baroda Мадана Сабнависа, теперь у Индии есть альтернативные центры хранения, такие как Сингапур и Дубай, что снижает зависимость от США и Великобритании.

