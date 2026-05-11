#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
461.26
542.58
6.18
Мир

Банк Индии ускоренно забирает золото страны со всего мира

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 02:59 Фото: pexels
Резервный банк Индии (RBI) активно возвращает национальное золото из зарубежных хранилищ, чтобы снизить риски заморозки активов по примеру российских, сократить зависимость от доллара и укрепить позиции для возможной валюты БРИКС, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru с ссылкой на The Times of India, три года назад на территории страны хранилось лишь 38% золотых резервов, а к марту 2026 года этот показатель уже достиг 77%. С октября 2025 года по март 2026 года RBI репатриировал 104,2 тонны золота.

За период с 2023 по 2025 годы центробанк перевез в Индию около 280 тонн золота, примерно треть которых лежали в британских хранилищах.

Сейчас страна располагает примерно 880 тоннами золота, из которых 680 тонн уже перемещены из западных юрисдикций. Оставшиеся около 200 тонн по-прежнему находятся под контролем Банка Англии и Банка международных расчетов.

По объему золотовалютных резервов Индия входит в десятку крупнейших держателей золота в мире, занимая восьмое место по версии World Gold Council (первое – у США, пятое – у России).

Одним из ключевых мотивов для ускорения репатриации стала заморозка российских суверенных активов странами Запада в 2022 году. Также, по словам главного экономиста Bank of Baroda Мадана Сабнависа, теперь у Индии есть альтернативные центры хранения, такие как Сингапур и Дубай, что снижает зависимость от США и Великобритании.

Ранее мы писали о том, что после нескольких месяцев бурного роста золото в Казахстане внезапно пошло вниз. Еще в начале марта стоимость грамма доходила почти до 84 тыс. тенге, а сейчас опустилась до 70,5 тыс. тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
золото
16:25, 24 июня 2025
Доллар сдается: миром правит золото
деньги, валюты, курсы, доллар
15:25, 05 марта 2025
Вслед за долларом: насколько дешевле стали валюты стран мира по итогам февраля
тенге, курс
16:35, 27 октября 2023
Прогноз: как курс тенге может измениться в ближайшие дни
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рыбакина поделилась эмоциями после победы над экс-первой ракеткой мира в Риме
02:18, 12 мая 2026
Рыбакина поделилась эмоциями после победы над экс-первой ракеткой мира в Риме
Ига Швёнтек отдала всего три гейма в матче с экс-первой ракеткой мира в Риме
01:45, 12 мая 2026
Ига Швёнтек отдала всего три гейма в матче с экс-первой ракеткой мира в Риме
Восемь казахстанцев сразятся за выход в финал чемпионата Азии по боксу
01:18, 12 мая 2026
Восемь казахстанцев сразятся за выход в финал чемпионата Азии по боксу
Фото: WTA
00:56, 12 мая 2026
Елена Рыбакина разгромила экс-первую ракетку мира на турнире в Риме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: