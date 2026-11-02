Депозиты в Казахстане: ставки падают, но получить до 20% годовых еще можно

После снижения базовой ставки банки ожидаемо начали пересматривать условия по депозитам. Однако на рынке еще остаются привлекательные предложения. Где и сколько можно заработать на сбережениях, выяснял Zakon.kz.

Пять банков снизили ставки, десять сохранили

В начале ноября 2026 года, согласно нашему анализу, сразу пять крупных банков уменьшили максимальную доходность тенговых депозитов. Снижение составило от 0,38 до 1,58 процентного пункта.

В то же время десять других банков оставили максимальные ставки без изменений. Среди сохранившихся предложений есть депозиты с годовой эффективной ставкой вознаграждения (ГЭСВ) от 14,5% до 20%.

Ситуация во многом связана с решением Нацбанка Казахстана, который 23 октября снизил базовую ставку с 16,25% до 15,75%. Когда базовая ставка снижается, деньги в экономике постепенно дешевеют. Банки могут привлекать их на более выгодных условиях, поэтому им уже нет необходимости предлагать вкладчикам прежние высокие проценты.

Для примера возьмем условия нескольких крупнейших банков Казахстана по депозитам без частичного снятия.

На трехмесячных вкладах номинальные ставки составляют примерно 16,45-16,7% годовых. На год они снижаются до 14-14,5%. У трех рассмотренных крупных банков годовая эффективная ставка по таким продуктам составляет 15%.

На этом фоне предложения менее крупных банков выглядят заметно привлекательнее:

На три месяца встречаются депозиты с ГЭСВ 19,5-19,56%.

На шесть месяцев максимальное предложение достигает 19% ГЭСВ.

На двенадцать месяцев есть предложение с доходностью 17% годовых.

На двадцать четыре месяца – до 15% ГЭСВ.

Таким образом, на годовом сроке разница между предложениями крупных и сравнительно небольших банков может достигать двух процентных пунктов.

Почему возникает такой разрыв? Крупные банки располагают широкой клиентской базой, зарплатными проектами, платежными сервисами и другими источниками привлечения средств. Небольшим участникам рынка зачастую приходится конкурировать более высокой доходностью.

Особо отметим, что высокая ставка мелких банков вовсе не означает повышенный риск, так же как и крупный размер банка не гарантирует отсутствия проблем. Для вкладчика важны условия договора и участие банка в системе гарантирования депозитов.

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Рекламная ставка может выглядеть заманчиво, пока не начинаешь изучать условия ее получения.

Например, на рынке есть предложение с ГЭСВ 20%, рассчитанное на трехмесячное размещение. Однако повышенная ставка действует только в первый месяц, а в последующие два составляет 19%. И ГЭСВ здесь – годовая ставка, а не за 3 месяца.

Еще более привлекательные 21% ГЭСВ предлагаются по отдельным премиальным депозитам. Но для открытия такого вклада требуется не менее 20 млн тенге.

Разница между предложениями банков становится особенно заметной, если перевести проценты в деньги. Возьмем миллион тенге и посмотрим, сколько можно заработать на разных сроках с учетом капитализации процентов.

На три месяца при ГЭСВ 19,5% – около 46 тыс. тенге.

На шесть месяцев при ГЭСВ 19% – около 91 тыс. тенге.

На двенадцать месяцев при ГЭСВ 17% – 170 тыс. тенге.

На двадцать четыре месяца при ГЭСВ 15% – около 322,5 тыс. тенге.

Для сравнения: по годовому депозиту с ГЭСВ 15%, который предлагают некоторые крупнейшие банки, миллион тенге принесет 150 тыс. тенге. Разница с предложением под 17% составляет 20 тыс. тенге.

Однако высокая ставка на короткий срок не гарантирует такой же доходности в дальнейшем. Например, за первые три месяца вкладчик может получить около 46 тыс. тенге, но после окончания договора банк вправе предложить уже меньший процент.

Доллары и евро: проценты есть, но без фанатизма

У владельцев валютных сбережений с октября появилось больше возможностей получать доход.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов повысил предельную ставку по сберегательным валютным вкладам сроком свыше двенадцати месяцев с 1% до 2,5% годовых. При этом изменение не распространяется на все валютные депозиты.

"Новые предельные ставки вознаграждения могут распространяться только на вклады, которые будут открыты или пролонгированы после 1 октября 2026 года". КФГД

Но на начало ноября максимальную разрешенную доходность в 2,5% ГЭСВ удалось найти пока лишь у одного банка. Для этого необходимо разместить доллары на два года, причем минимальная сумма вклада составляет всего 10 долларов. На срок 13 месяцев тот же банк предлагает 2,2% ГЭСВ.

Например, 10 тыс. долларов при годовой эффективной доходности 2,5% за два года могут принести около 506 долларов, если условия предусматривают капитализацию и ставка сохраняется весь срок.

По депозитам в евро предложения заметно скромнее. У 14 банков максимальная ГЭСВ составляет 1%, еще два продукта предусматривают 0,99% и 0,98% соответственно.

Впрочем, доходность – не единственное отличие валютных вкладов от тенговых. Важен и размер государственной защиты.

Согласно правилам КФГД, максимальная гарантия составляет:

До 20 млн тенге по сберегательным депозитам в национальной валюте.

До 10 млн тенге по другим тенговым депозитам и счетам.

До 5 млн тенге в эквиваленте по валютным депозитам и счетам.

Гарантия действует отдельно в каждом банке-участнике системы. Если человек хранит валюту в трех разных банках, в каждом из них средства защищены в пределах установленного лимита. Начисленное вознаграждение также учитывается в гарантируемой сумме.

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