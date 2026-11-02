Где пенсионерам в Казахстане найти подработку и сколько за нее платят

Выход на пенсию сегодня вовсе не означает завершения трудовой деятельности. Многие и после 60 лет полны сил и желания работать. Одни ищут занятость на несколько часов в день, другие хотят полностью применить накопленный профессиональный опыт. Где найти работу пенсионеру, выяснял Zakon.kz.

Вахтером за 100 тысяч, а можно и за больше

Самый очевидный способ найти работу после выхода на пенсию – обратиться к вакансиям, не требующим специальной квалификации. В Казахстане это прежде всего работа охранником, вахтером, гардеробщиком, дворником и оператором колл-центра.

На государственной электронной бирже труда Enbek.kz в сентябре и октябре 2026 года размещались следующие предложения:

Вахтер в Талдыкоргане – от 85 тыс. тенге.

Вахтер в школе Акмолинской области – 85-100 тыс. тенге.

Вахтер в Усть-Каменогорске – от 100 тыс. тенге.

Вахтер в Алматы со сменным графиком – 110 тыс. тенге.

Вахтер-дворник в ЖК Астаны – 120-160 тыс. тенге.

Контролер-вахтер в Конаеве – от 140 тыс. тенге.

Большинство этих вакансий предполагают полный рабочий день.

В частных объявлениях встречаются другие условия. Например, в Костанае ищут охранника на автостоянку за 200 тыс. тенге в месяц. Работодатель прямо указал, что предпочел бы пенсионера.

Есть предложения и для тех, кто готов заниматься благоустройством, – в Шымкенте дворнику предлагают 150-160 тыс. тенге за полный день, а в другом объявлении – 100 тыс. тенге при частичной занятости.

Более комфортной альтернативой может стать работа гардеробщиком (от 85 тыс. до 190 тыс. тенге) или оператором колл-центра (от 200 тыс. тенге). Однако такая зарплата предполагает полный рабочий день и интенсивное общение с клиентами.

Диплом на пенсию не уходит

Совсем другие возможности открываются перед людьми, которые много лет работали инженерами, преподавателями, бухгалтерами, экономистами или специалистами по кадрам.

Например, среди найденных вакансий бухгалтеру с возможностью удаленной работы предлагают 250 тыс. тенге за занятость около трех-четырех часов в день. В других объявлениях оплата бухгалтеров на удаленной работе составляет от 250 тыс. до 350 тыс. тенге в месяц.

Требования соответствующие: знание программы 1С, налоговой отчетности, действующего законодательства и опыт самостоятельного ведения учета.

Для бывших инженеров есть интересные проектные задания. В объявлениях встретилась удаленная работа инженером-проектировщиком с оплатой до 300 тыс. тенге. Есть сдельная работа: за расчет себестоимости продукции предприятия опытному экономисту предлагают 250 тыс. тенге.

Частные уроки вместо школьной ставки

Для преподавателей, вышедших на пенсию, частные уроки могут стать альтернативой работе в школе или образовательном центре. Причем спрос существует почти на все предметы.

По данным крупной образовательной платформы, в 2026 году средняя стоимость часа индивидуальных занятий в Казахстане составляет:

Немецкий язык – 5 600 тенге.

Английский язык – 4 900 тенге.

Казахский язык – 4 400 тенге.

Математика – 4 600 тенге.

Биология – 4 700 тенге.

Химия – 4 400 тенге.

География – 4 400 тенге.

История Казахстана – 3 300 тенге.

Подготовка ребенка к школе – 5 400 тенге.

В Алматы расценки выше. Например, час занятий немецким языком обходится в среднем в 7 500 тенге, английским – в 6 600 тенге, химией – в 7 300 тенге, математикой – в 5 900 тенге.

Отдельное направление – подготовка к международным экзаменам: так, средняя стоимость часа подготовки к IELTS составляет около 7 000 тенге.

Частные уроки подходят не только преподавателям языков и школьных предметов. Опытный бухгалтер может обучать работе в 1С, инженер – помогать студентам разбираться в технических дисциплинах, а специалист по делопроизводству – проводить практические занятия для начинающих сотрудников.

Есть возможности и для редакторов, корректоров, переводчиков. Однако в этих профессиях оплата часто зависит от объема выполненной работы, а постоянный поток заказов никто не гарантирует.

Ранее мы рассказали, на какую работу может рассчитывать выпускник вуза в Казахстане.