Сколько может получать продвинутый выпускник вуза из Казахстана: анализ вакансий

Как высоко ценится на рынке труда молодой специалист, который не ограничился только одной университетской программой, но дополнительно освоил современные технологии и приобрел практические навыки? Какие зарплаты предлагают таким выпускникам казахстанские работодатели, выяснил Zakon.kz.

Диплом уже есть – дело за деньгами

Согласно результатам рейтинга образовательных программ НПП "Атамекен" за 2025 год, медианная заработная плата выпускников казахстанских вузов составила 203 398 тенге. Это означает, что половина выпускников с учтенными зарплатами получает меньше этой суммы, а другая половина – больше.

Исследование охватило 95 173 выпускника и 2031 образовательную программу. Уровень трудоустройства достиг 84%, при этом стабильную занятость имели 68%.

Однако эти показатели не полностью отражают возможностей наиболее подготовленных молодых специалистов – это как бы "средняя температура по больнице". На самом деле работодатели готовы предложить значительно больше кандидатам, которые помимо диплома обладают востребованными профессиональными навыками.

Чтобы выяснить, на какие суммы они могут рассчитывать, мы изучили высокооплачиваемые вакансии на отечественных и зарубежных порталах по трудоустройству и на бирже Enbek.kz.

Уточним, что это журналистский анализ, а не официальное статистическое исследование. Приведенные суммы не характеризуют средний уровень оплаты труда на рынке. Кроме того, вакансии могли быть закрыты после публикации.

Когда студент еще "зеленый", а зарплата уже "зрелая"

Одно из наиболее интересных предложений адресовано студентам последних курсов и недавним выпускникам.

Так, крупный международный производитель бытовой химии предлагает стажеру финансового отдела от 600 тыс. тенге в месяц до вычета налогов. Сотруднику предстоит заниматься анализом финансовых показателей, участвовать в бюджетировании и прогнозировании расходов, готовить отчеты и оценивать эффективность бизнес-решений.

При этом многолетний профессиональный опыт не требуется. Работодатель рассматривает студентов последнего курса бакалавриата и выпускников, окончивших университет не более двух лет назад. Главные требования – английский язык на уровне Upper-Intermediate, уверенное владение Excel, аналитические способности и готовность работать

Встречаются и более скромные предложения. Например, стажеру отдела продаж другой международной компании обещают до 300 тыс. тенге, а младшему специалисту по логистике – до 250 тыс. тенге. В обоих случаях опыт работы не обязателен.

Китайский язык может принести миллион

В одной из вакансий помощнику бухгалтера филиала компании из КНР предлагают до 1 млн тенге в месяц. Специалисту предстоит работать с первичными бухгалтерскими документами, счетами, банковскими выписками, финансовой отчетностью и взаимодействовать с китайским руководством.

Помимо бухгалтерских знаний необходимы китайский и русский языки. Работодатель прямо указывает, что окончательная зарплата зависит от языковой подготовки, профессиональных компетенций и опыта.

Интересно, что знание английского языка не всегда означает высокий заработок. Так, категорийному менеджеру по маркетплейсам, который должен анализировать продажи, работать с поставщиками и развивать ассортимент, предлагают 180–250 тыс. тенге. Английский обязателен, китайский считается преимуществом, а кандидатов готовы обучать без опыта.

Айтишники: кому код, а кому – куш

В информационных технологиях разброс зарплат оказался особенно заметным.

Разработчику начального уровня, специализирующемуся на создании приложений для iOS, предлагают 300–600 тыс. тенге на руки.

Другой работодатель готов платить мобильному разработчику 500 тыс. тенге до вычета налогов. Здесь необходимы знания React Native и Expo, а также опыт работы от одного до трех лет.

Для Junior/Middle Full-Stack разработчика в Астане предусмотрена зарплата от 400 тыс. тенге. От кандидата требуют владения SQL, Python, Django или FastAPI, умения разрабатывать REST API, работать с Git и разбираться в чужом программном коде.

Здесь поясним: имеется в виду программист среднего уровня квалификации, который умеет создавать как видимую пользователю часть сайта или приложения (интерфейс), так и серверную часть, отвечающую за обработку данных и работу системы.

Frontend-разработчику со знанием React и TypeScript предлагают 500–600 тыс. тенге.

Более высокая планка установлена для Java-разработчика – 700–800 тыс. тенге на руки с возможностью получения премий. Однако здесь требуется не менее двух лет опыта и знание Java, Spring Boot и PostgreSQL.

Таким образом, зарплаты в диапазоне 500–800 тыс. тенге встречаются и среди молодых IT-специалистов. Но верхняя часть этого диапазона чаще предполагает практический опыт, который выпускник мог получить во время учебы, стажировок или работы над коммерческими проектами.

Интеллект искусственный, а деньги натуральные

Отдельную группу составляют вакансии, связанные с искусственным интеллектом, автоматизацией и анализом данных.

Например, образовательный центр в Алматы ищет специалиста для работы с направлениями ИИ. Предлагаемый оклад – 300 тыс. тенге плюс бонусы, график гибкий.

Значительно выше оценивается работа бизнес-аналитика, который занимается внедрением ИИ в управленческую отчетность. Зарплата начинается от 500 тыс. тенге на руки, дополнительно предусмотрены премии по результатам проектов.

В обязанности входят анализ бизнес-процессов, поиск возможностей автоматизации, подготовка технических заданий, постановка задач разработчикам и участие во внедрении решений на основе искусственного интеллекта.

Правда, здесь требуется опыт от двух лет в бизнес-анализе, проектной координации или смежной области.

Еще одно предложение – 700 тыс. тенге на руки специалисту по HR-аналитике. Работодатель ожидает уверенного владения Excel, знания английского языка не ниже Upper-Intermediate, опыта ведения HR-проектов и умения использовать ChatGPT и Copilot для автоматизации отчетности.

Дополнительным преимуществом считаются Power BI и корпоративные системы управления персоналом.

А можно сразу больше миллиона?

Среди опубликованных предложений встречаются зарплаты, существенно превышающие 1 млн тенге.

Например, дизайнеру интерьеров предлагают сразу от 1 млн тенге в месяц. Вакансия допускает кандидатов без официального опыта работы, однако предполагает умение разрабатывать концепции и планировочные решения.

В продажах встречаются предложения с верхней границей 2,5 млн и даже 3,5 млн тенге. Причем отдельные работодатели готовы рассматривать соискателей без опыта.

Но здесь есть принципиальное отличие: указанный максимум не обязательно является фиксированным окладом. Значительная часть заработка может зависеть от выполнения плана, количества сделок и комиссионного вознаграждения. Поэтому такие суммы нельзя считать гарантированной зарплатой выпускника.

Другой, более реальный пример – руководитель проектов в энергетике с оплатой от 600 тыс. тенге. От кандидата требуют инженерных знаний, английского языка и минимум двух лет профессионального опыта.

Идеально, когда диплом "красный", а руки "золотые"

Подведем итоги нашего небольшого исследования. Больше всего сегодня ценятся следующие навыки и компетенции.

Иностранные языки. Английский уровня Upper-Intermediate открывает доступ к стажировкам в международных компаниях, а китайский в сочетании с вузовскими знаниями на "отлично" запросто позволяет претендовать на зарплату до 1 млн тенге.

Английский уровня Upper-Intermediate открывает доступ к стажировкам в международных компаниях, а китайский в сочетании с вузовскими знаниями на "отлично" запросто позволяет претендовать на зарплату до 1 млн тенге. Профессиональные цифровые инструменты. Они востребованы не только в IT, но и в финансах, управлении персоналом, торговле и аналитике.

Они востребованы не только в IT, но и в финансах, управлении персоналом, торговле и аналитике. Искусственный интеллект. Работодатели ищут специалистов, способных применять ИИ для подготовки отчетов, обработки информации, автоматизации процессов и решения конкретных бизнес-задач.

Работодатели ищут специалистов, способных применять ИИ для подготовки отчетов, обработки информации, автоматизации процессов и решения конкретных бизнес-задач. Практический опыт. Даже один-два года работы существенно расширяют выбор вакансий с зарплатами от 500 тыс. тенге. Такой опыт можно получить до окончания университета.

Как видим, главное отличие "продвинутого" выпускника от обычного соискателя – не количество сертификатов, а способность с первых дней выполнять профессиональные задачи. Именно за это работодатели готовы платить суммы, значительно превышающие медианную зарплату выпускников казахстанских вузов.

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